Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Забываем всё, что знали о скучных овощных котлетах. Этот рецепт от шефа ресторана "Эларджи" Изо Дзандзавы показывает, как сделать из простой моркови полноценное и невероятно вкусное блюдо. Без долгой варки, без сложностей — и с приятным бонусом в виде соуса из шампиньонов.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Что понадобится (на 4 порции):

Для котлеток:

Морковь — 600 г

Манная крупа — 30 г

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Для соуса:

Шампиньоны свежие — 200 г

Постный майонез — 150 г

Укроп — 20 г

Как готовить:

1. Соус — сначала.

Промойте грибы, крупные — порежьте. Варите в подсоленной воде 5-7 минут, затем обсушите и нарежьте кубиками. Добавьте к ним измельчённый укроп и майонез. Перемешайте — соус готов.

2. Готовим морковь.

Очистите и натрите морковь на мелкой тёрке. Обжарьте её на 2 ст. л. масла 3-4 минуты. Влейте немного кипятка (около 100 мл), накройте крышкой и тушите до мягкости.

3. Формируем основу.

Когда морковь готова, всыпьте манку, посолите, перемешайте и дайте массе остыть.

4. Лепим и жарим.

Из охлаждённой массы сформируйте котлетки. Обваляйте в сухарях, обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

5. Подача.

Горячие котлетки подавайте с грибным соусом. Отличный вариант для поста, вегетарианского меню или просто лёгкого ужина.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

