Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса

Забываем всё, что знали о скучных овощных котлетах. Этот рецепт от шефа ресторана "Эларджи" Изо Дзандзавы показывает, как сделать из простой моркови полноценное и невероятно вкусное блюдо. Без долгой варки, без сложностей — и с приятным бонусом в виде соуса из шампиньонов.
Для котлеток:
Морковь — 600 г
Манная крупа — 30 г
Панировочные сухари — 3 ст. л.
Растительное масло — 4 ст. л.
Соль — по вкусу
Для соуса:
Шампиньоны свежие — 200 г
Постный майонез — 150 г
Укроп — 20 г
1. Соус — сначала.
Промойте грибы, крупные — порежьте. Варите в подсоленной воде 5-7 минут, затем обсушите и нарежьте кубиками. Добавьте к ним измельчённый укроп и майонез. Перемешайте — соус готов.
2. Готовим морковь.
Очистите и натрите морковь на мелкой тёрке. Обжарьте её на 2 ст. л. масла 3-4 минуты. Влейте немного кипятка (около 100 мл), накройте крышкой и тушите до мягкости.
3. Формируем основу.
Когда морковь готова, всыпьте манку, посолите, перемешайте и дайте массе остыть.
4. Лепим и жарим.
Из охлаждённой массы сформируйте котлетки. Обваляйте в сухарях, обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
5. Подача.
Горячие котлетки подавайте с грибным соусом. Отличный вариант для поста, вегетарианского меню или просто лёгкого ужина.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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