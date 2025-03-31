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Морковь, как вы её ещё не ели: вкуснейшие котлетки без мяса

1:50
Еда

Забываем всё, что знали о скучных овощных котлетах. Этот рецепт от шефа ресторана "Эларджи" Изо Дзандзавы показывает, как сделать из простой моркови полноценное и невероятно вкусное блюдо. Без долгой варки, без сложностей — и с приятным бонусом в виде соуса из шампиньонов.

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что понадобится (на 4 порции):

Для котлеток:

  • Морковь — 600 г

  • Манная крупа — 30 г

  • Панировочные сухари — 3 ст. л.

  • Растительное масло — 4 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Для соуса:

  • Шампиньоны свежие — 200 г

  • Постный майонез — 150 г

  • Укроп — 20 г

Как готовить:

1. Соус — сначала.
Промойте грибы, крупные — порежьте. Варите в подсоленной воде 5-7 минут, затем обсушите и нарежьте кубиками. Добавьте к ним измельчённый укроп и майонез. Перемешайте — соус готов.

2. Готовим морковь.
Очистите и натрите морковь на мелкой тёрке. Обжарьте её на 2 ст. л. масла 3-4 минуты. Влейте немного кипятка (около 100 мл), накройте крышкой и тушите до мягкости.

3. Формируем основу.
Когда морковь готова, всыпьте манку, посолите, перемешайте и дайте массе остыть.

4. Лепим и жарим.
Из охлаждённой массы сформируйте котлетки. Обваляйте в сухарях, обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

5. Подача.
Горячие котлетки подавайте с грибным соусом. Отличный вариант для поста, вегетарианского меню или просто лёгкого ужина.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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