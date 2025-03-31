Салат из лапши быстрого приготовления — новый кулинарный тренд

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда кажется, что из лапши быстрого приготовления уже нечего придумать, появляется он — салат, который удивит даже гурманов. Легкий, яркий, с азиатским акцентом и очень быстрый в приготовлении — это отличный способ превратить "студенческий" продукт в праздничную закуску.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты на 4 порции:

Лапша быстрого приготовления — 60 г

Яйца — 2 шт.

Крабовые палочки — 150 г

Сладкий красный перец — 120 г

Консервированная кукуруза — 100 г

Красный лук (крымский) — 70 г

Кинза — 15 г

Соевый соус — 1 ст. л.

Майонез — 100 г

Соль и черный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте лапшу

Поломайте брикет на кусочки, залейте кипятком (по инструкции), дайте настояться, затем слейте воду и остудите.

2. Сварите яйца

Варите 8-10 минут, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.

3. Подготовьте крабовые палочки

Разморозьте (если нужно) и нарежьте кружочками или соломкой.

4. Нарежьте овощи

Перец очистите и порежьте кубиками, лук — тонкими дольками, кинзу мелко порубите.

5. Смешайте ингредиенты

В глубокой миске соедините лапшу, яйца, крабовые палочки, овощи и зелень.

6. Заправьте и доведите до вкуса

Добавьте майонез, соевый соус, перец, перемешайте. Попробуйте — возможно, соли уже будет достаточно.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

