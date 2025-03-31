Салат из лапши быстрого приготовления — новый кулинарный тренд

Когда кажется, что из лапши быстрого приготовления уже нечего придумать, появляется он — салат, который удивит даже гурманов. Легкий, яркий, с азиатским акцентом и очень быстрый в приготовлении — это отличный способ превратить "студенческий" продукт в праздничную закуску.
Лапша быстрого приготовления — 60 г
Яйца — 2 шт.
Крабовые палочки — 150 г
Сладкий красный перец — 120 г
Консервированная кукуруза — 100 г
Красный лук (крымский) — 70 г
Кинза — 15 г
Соевый соус — 1 ст. л.
Майонез — 100 г
Соль и черный перец — по вкусу
1. Подготовьте лапшу
Поломайте брикет на кусочки, залейте кипятком (по инструкции), дайте настояться, затем слейте воду и остудите.
2. Сварите яйца
Варите 8-10 минут, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
3. Подготовьте крабовые палочки
Разморозьте (если нужно) и нарежьте кружочками или соломкой.
4. Нарежьте овощи
Перец очистите и порежьте кубиками, лук — тонкими дольками, кинзу мелко порубите.
5. Смешайте ингредиенты
В глубокой миске соедините лапшу, яйца, крабовые палочки, овощи и зелень.
6. Заправьте и доведите до вкуса
Добавьте майонез, соевый соус, перец, перемешайте. Попробуйте — возможно, соли уже будет достаточно.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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