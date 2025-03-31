Лёгкий, нежный, красивый: салат, который понравится всем

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот слоёный салат с тунцом и яблоками — настоящая находка для праздничного стола. Он одновременно простой, элегантный и запоминающийся. Вместо привычной "Мимозы" подайте его порционно в стаканах — и гости будут в восторге: нежный вкус, сочные овощи, пикантное яблоко и эффектная подача.

Фото: flickr.com by California Avocados, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слоёный салат

Что понадобится (на 6 порций):

Картофель — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лук — 1 шт.

Консервированный тунец — 280-300 г

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей и яиц

Отварите картофель и морковь в мундире (около 30 минут), дайте полностью остыть. Яйца сварите вкрутую, остудите.

2. Натереть и нарезать

Очистите картофель, морковь и яйца. Картофель натрите, добавьте измельчённый чеснок, распределите по порционным стаканам первым слоем.

Посыпьте рубленым луком и смажьте майонезом.

3. Слой тунца

Разомните тунец вилкой и уложите поверх лука, слегка прижмите.

4. Морковь и яблоко

Натрите очищенное яблоко и смешайте с морковью. Выложите в стаканы поверх тунца, снова смажьте майонезом.

5. Финальные слои

Белки натрите крупно — это предпоследний слой. Сверху аккуратно посыпьте мелко натёртыми желтками. Готово!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

