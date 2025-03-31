Лёгкий, нежный, красивый: салат, который понравится всем

Этот слоёный салат с тунцом и яблоками — настоящая находка для праздничного стола. Он одновременно простой, элегантный и запоминающийся. Вместо привычной "Мимозы" подайте его порционно в стаканах — и гости будут в восторге: нежный вкус, сочные овощи, пикантное яблоко и эффектная подача.
Картофель — 3 шт.
Морковь — 3 шт.
Яйца — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Лук — 1 шт.
Консервированный тунец — 280-300 г
Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
Майонез — 4 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка овощей и яиц
Отварите картофель и морковь в мундире (около 30 минут), дайте полностью остыть. Яйца сварите вкрутую, остудите.
2. Натереть и нарезать
Очистите картофель, морковь и яйца. Картофель натрите, добавьте измельчённый чеснок, распределите по порционным стаканам первым слоем.
Посыпьте рубленым луком и смажьте майонезом.
3. Слой тунца
Разомните тунец вилкой и уложите поверх лука, слегка прижмите.
4. Морковь и яблоко
Натрите очищенное яблоко и смешайте с морковью. Выложите в стаканы поверх тунца, снова смажьте майонезом.
5. Финальные слои
Белки натрите крупно — это предпоследний слой. Сверху аккуратно посыпьте мелко натёртыми желтками. Готово!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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