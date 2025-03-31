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Лёгкий, нежный, красивый: салат, который понравится всем

1:41
Еда

Этот слоёный салат с тунцом и яблоками — настоящая находка для праздничного стола. Он одновременно простой, элегантный и запоминающийся. Вместо привычной "Мимозы" подайте его порционно в стаканах — и гости будут в восторге: нежный вкус, сочные овощи, пикантное яблоко и эффектная подача.

Слоёный салат
Фото: flickr.com by California Avocados, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слоёный салат

Что понадобится (на 6 порций):

  • Картофель — 3 шт.

  • Морковь — 3 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Лук — 1 шт.

  • Консервированный тунец — 280-300 г

  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

  • Майонез — 4 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовка овощей и яиц
Отварите картофель и морковь в мундире (около 30 минут), дайте полностью остыть. Яйца сварите вкрутую, остудите.

2. Натереть и нарезать
Очистите картофель, морковь и яйца. Картофель натрите, добавьте измельчённый чеснок, распределите по порционным стаканам первым слоем.
Посыпьте рубленым луком и смажьте майонезом.

3. Слой тунца
Разомните тунец вилкой и уложите поверх лука, слегка прижмите.

4. Морковь и яблоко
Натрите очищенное яблоко и смешайте с морковью. Выложите в стаканы поверх тунца, снова смажьте майонезом.

5. Финальные слои
Белки натрите крупно — это предпоследний слой. Сверху аккуратно посыпьте мелко натёртыми желтками. Готово!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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