Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой, но эффектный рецепт на ужин или праздничный стол — вот он. Эти ароматные отбивные из свиного карбонада с грибами, сыром и пряным соусом — настоящая находка. Запекаются в духовке, готовятся без лишней суеты, а вкус такой, что тарелки опустеют ещё до окончания застолья.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мясо по-французски

Что понадобится (на 4 порции):

Свиной карбонад — 500 г

Консервированные шампиньоны — 1 банка (425 мл)

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твёрдый — 150 г

Сметана 20% — 100 г

Горчица — 1 ч. л.

Мускатный орех — 2 г

Прованские травы — 0,5 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Топлёное масло — немного для жарки и формы

Как готовить:

1. Подготовьте мясо.

Разрежьте карбонад на 4 одинаковых стейка. Накройте плёнкой и хорошо отбейте — толщина должна быть около 1 см. Оставьте немного полежать при комнатной температуре.

2. Обжарьте начинку.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на разогретом масле до прозрачности. Добавьте грибы без жидкости, посолите, приправьте мускатным орехом и прованскими травами. Обжаривайте ещё 3-4 минуты на сильном огне.

3. Соберите основу.

Смажьте форму маслом, выложите мясо. Присыпьте перцем. Смешайте сметану с горчицей — это будет ваш соус.

4. Сборка.

Смажьте мясо половиной соуса. Разложите сверху грибную начинку. Покройте оставшимся соусом.

5. Запекайте.

Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 20-25 минут. Тем временем натрите сыр.

6. Финальный аккорд.

Достаньте форму, разложите сыр поверх отбивных. Верните в духовку ещё на 10-15 минут — сыр должен расплавиться и подрумяниться.

7. Подача.

Подавайте отбивные горячими. В качестве гарнира отлично подойдут картофель, рис или тушёные овощи.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



