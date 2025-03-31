Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стас Садальский раскрыл секрет похудения на 35 кг: раньше был как свинья
Как просроченные кремы могут навредить не только коже, но и здоровью
Ровер нашёл на Марсе то, что может изменить представление о жизни во Вселенной
530 мдрд на развитие сёл: какие технологии для сельского хозяйства запустят в 2025 году
Тайны личной жизни: Соня Егорова и Pharaoh снова в центре внимания
Воссоединение в Париже: Литвинова обняла Земфиру* на сцене после слухов о разрыве
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
Апорт — не просто сорт яблок, а новый стимул для всего сельского хозяйства
Собака вниз, сила вверх: одна поза качает спину и пресс одновременно

Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить

2:23
Еда

Если вы ищете простой, но эффектный рецепт на ужин или праздничный стол — вот он. Эти ароматные отбивные из свиного карбонада с грибами, сыром и пряным соусом — настоящая находка. Запекаются в духовке, готовятся без лишней суеты, а вкус такой, что тарелки опустеют ещё до окончания застолья.

мясо по-французски
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мясо по-французски

Что понадобится (на 4 порции):

  • Свиной карбонад — 500 г

  • Консервированные шампиньоны — 1 банка (425 мл)

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Сыр твёрдый — 150 г

  • Сметана 20% — 100 г

  • Горчица — 1 ч. л.

  • Мускатный орех — 2 г

  • Прованские травы — 0,5 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Топлёное масло — немного для жарки и формы

Как готовить:

1. Подготовьте мясо.
Разрежьте карбонад на 4 одинаковых стейка. Накройте плёнкой и хорошо отбейте — толщина должна быть около 1 см. Оставьте немного полежать при комнатной температуре.

2. Обжарьте начинку.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на разогретом масле до прозрачности. Добавьте грибы без жидкости, посолите, приправьте мускатным орехом и прованскими травами. Обжаривайте ещё 3-4 минуты на сильном огне.

3. Соберите основу.
Смажьте форму маслом, выложите мясо. Присыпьте перцем. Смешайте сметану с горчицей — это будет ваш соус.

4. Сборка.
Смажьте мясо половиной соуса. Разложите сверху грибную начинку. Покройте оставшимся соусом.

5. Запекайте.
Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 20-25 минут. Тем временем натрите сыр.

6. Финальный аккорд.
Достаньте форму, разложите сыр поверх отбивных. Верните в духовку ещё на 10-15 минут — сыр должен расплавиться и подрумяниться.

7. Подача.
Подавайте отбивные горячими. В качестве гарнира отлично подойдут картофель, рис или тушёные овощи.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром
Авто
Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром Аудио 
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова Украина на краю пропасти: почему Запад готов повторить свой афганский сценарий Дмитрий Плотников Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы  Сергей Лебедев
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Последние материалы
Одежда и трубы, но не Apple: в ЕС готовят ответ на пошлины США
Звезда Аноры в чёрном списке: за что Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворца
Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить
Апорт — не просто сорт яблок, а новый стимул для всего сельского хозяйства
Собака вниз, сила вверх: одна поза качает спину и пресс одновременно
Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете
Садальский раскрыл секрет роскошной квартиры: всё из-за бедности
ТОП-5 пород с интеллектом выше среднего
Строгие диеты? Забудьте! Вот как звезды теряли вес с удовольствием
Газон, который не надо косить: удобно, но с подвохом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.