Отбивная с грибами и сыром: рецепт, который все будут просить

Если вы ищете простой, но эффектный рецепт на ужин или праздничный стол — вот он. Эти ароматные отбивные из свиного карбонада с грибами, сыром и пряным соусом — настоящая находка. Запекаются в духовке, готовятся без лишней суеты, а вкус такой, что тарелки опустеют ещё до окончания застолья.
Свиной карбонад — 500 г
Консервированные шампиньоны — 1 банка (425 мл)
Лук репчатый — 1 шт.
Сыр твёрдый — 150 г
Сметана 20% — 100 г
Горчица — 1 ч. л.
Мускатный орех — 2 г
Прованские травы — 0,5 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Топлёное масло — немного для жарки и формы
1. Подготовьте мясо.
Разрежьте карбонад на 4 одинаковых стейка. Накройте плёнкой и хорошо отбейте — толщина должна быть около 1 см. Оставьте немного полежать при комнатной температуре.
2. Обжарьте начинку.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на разогретом масле до прозрачности. Добавьте грибы без жидкости, посолите, приправьте мускатным орехом и прованскими травами. Обжаривайте ещё 3-4 минуты на сильном огне.
3. Соберите основу.
Смажьте форму маслом, выложите мясо. Присыпьте перцем. Смешайте сметану с горчицей — это будет ваш соус.
4. Сборка.
Смажьте мясо половиной соуса. Разложите сверху грибную начинку. Покройте оставшимся соусом.
5. Запекайте.
Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 20-25 минут. Тем временем натрите сыр.
6. Финальный аккорд.
Достаньте форму, разложите сыр поверх отбивных. Верните в духовку ещё на 10-15 минут — сыр должен расплавиться и подрумяниться.
7. Подача.
Подавайте отбивные горячими. В качестве гарнира отлично подойдут картофель, рис или тушёные овощи.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!