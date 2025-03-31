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Вы больше не купите соус в магазине: всё дело в этом рецепте

1:49
Еда

Забудьте про магазинный кетчуп и майонез. Всё, что вам нужно — обычный йогурт. Из него за пару минут получается домашний соус, который подойдёт ко всему: от курицы до пасты.

сливочный соус
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сливочный соус

Универсальная база, которая заменит десятки соусов

Возьмите 200 г натурального йогурта, добавьте 2 зубчика чеснока, немного укропа, чайную ложку горчицы и столовую ложку мёда. Взбейте блендером — и готово. Но это только начало.

Вот что можно сделать дальше:

  • Хотите испанский акцент - добавьте копчёную паприку.

  • Тянет на азиатское - влейте каплю соевого соуса и немного тёртого имбиря.

  • Для мяса - подмешайте апельсиновый сок с розмарином, получится идеальный маринад.

  • Для рыбы - каперсы и лимонная цедра дадут свежесть.

  • Для остроты — пару капель табаско, и у соуса появится характер.

Как сохранить и использовать

  • Храните в стеклянной банке до 5 дней в холодильнике.

  • Или заморозьте порциями в формочках для льда — один кубик легко добавляется в горячее блюдо.

Секрет густоты и вариации

Если соус получился слишком жидким — добавьте тёртый огурец (предварительно отожмите) или кусочек авокадо. Для веганской версии используйте кокосовое молоко и чайную ложку крахмала.

Варианты под любые блюда

  • Соус + жареные овощи = прованский ужин.

  • Соус + отварная курица = салат за 5 минут.

  • Соус + паста = быстрый "альфредо” без сливок.

И не бойтесь экспериментировать: смешайте соус с вареньем — и получится оригинальная заправка для фруктового салата.

Один йогурт — десятки вкусов. Остальное — дело фантазии.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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