Вы больше не купите соус в магазине: всё дело в этом рецепте

Забудьте про магазинный кетчуп и майонез. Всё, что вам нужно — обычный йогурт. Из него за пару минут получается домашний соус, который подойдёт ко всему: от курицы до пасты.
Возьмите 200 г натурального йогурта, добавьте 2 зубчика чеснока, немного укропа, чайную ложку горчицы и столовую ложку мёда. Взбейте блендером — и готово. Но это только начало.
Вот что можно сделать дальше:
Хотите испанский акцент - добавьте копчёную паприку.
Тянет на азиатское - влейте каплю соевого соуса и немного тёртого имбиря.
Для мяса - подмешайте апельсиновый сок с розмарином, получится идеальный маринад.
Для рыбы - каперсы и лимонная цедра дадут свежесть.
Для остроты — пару капель табаско, и у соуса появится характер.
Храните в стеклянной банке до 5 дней в холодильнике.
Или заморозьте порциями в формочках для льда — один кубик легко добавляется в горячее блюдо.
Если соус получился слишком жидким — добавьте тёртый огурец (предварительно отожмите) или кусочек авокадо. Для веганской версии используйте кокосовое молоко и чайную ложку крахмала.
Соус + жареные овощи = прованский ужин.
Соус + отварная курица = салат за 5 минут.
Соус + паста = быстрый "альфредо” без сливок.
И не бойтесь экспериментировать: смешайте соус с вареньем — и получится оригинальная заправка для фруктового салата.
Один йогурт — десятки вкусов. Остальное — дело фантазии.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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