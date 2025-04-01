Матовая или глянцевая? Правильная сторона фольги вас удивит

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый рулон алюминиевой фольги скрывает загадку, на которую вы, скорее всего, никогда не обращали внимания. Почему одна сторона блестит, а другая — матовая? И действительно ли есть разница, какой стороной оборачивать еду?

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Ответ кроется в технологии

Разгадка — вовсе не маркетинговый ход. Во время производства алюминиевые листы пропускают между массивными валами. Поверхность, соприкасающаяся с роликами, становится гладкой и блестящей, а другая — остаётся слегка шероховатой, приобретая матовый оттенок.

Есть ли разница для готовки

Вокруг этого вопроса ходит множество мифов. Одни считают, что блестящая сторона лучше отражает тепло, другие настаивают на том, что матовая "удерживает" температуру. Но исследования говорят обратное: разницы в нагреве и термозащите практически нет. Обе стороны фольги одинаково проводят тепло. Всё зависит лишь от ваших привычек и удобства.

Когда сторона действительно важна

Единственный случай, когда стоит внимательно читать инструкцию — антипригарная фольга. На упаковке будет указано: еда должна соприкасаться с матовой стороной с маркировкой non-stick. В остальных случаях — экспериментируйте.

А что выбрать на практике

Матовая сторона иногда удобнее — её легче обернуть вокруг продуктов. А на глянцевой проще заметить повреждения. Однако куда важнее — толщина фольги. Плотный материал надёжно удержит соки и аромат, идеально подойдёт для запекания. Тонкая фольга — отличное решение для обёртывания сэндвичей или хранения остатков.

Блеск или его отсутствие не меняют вкус блюда. Главное — аккуратность, правильный выбор материала и ваша фантазия на кухне.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

