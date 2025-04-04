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Так рыбу вы ещё не ели: фрикадельки в супе, которые нравятся даже детям

1:40
Еда

Когда хочется вкусного, но не тяжёлого — на помощь приходит суп с фрикадельками из рыбы. Простые продукты, минимум жира, максимум пользы — идеальное блюдо для всей семьи, особенно в сезоны простуд и авитаминоза.

Суп с тефтелями
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с тефтелями

Идеальная рыба — белая и нежная

Для фрикаделек подойдут щука, судак, треска, минтай или хек — всё, что даёт плотное и не костлявое филе. Рыбу лучше прокрутить на фарш или мелко порубить, затем добавить яйцо, ложку манки, соль и щепотку белого перца. Перемешайте, дайте немного настояться, чтобы манка набухла — и лепите фрикадельки.

Варим суп: всё по порядку

  1. Сначала — рыбный бульон. Лучше варить его из головы, хребта и плавников. После процеживания он станет прозрачным и насыщенным.

  2. Добавьте промытый рис и варите 10 минут.

  3. Затем — картошка кубиками, морковь (натёртая) и мелко порезанный лук.

  4. Как только картошка почти готова — закладывайте рыбные фрикадельки.

  5. Варите ещё 5-7 минут, пока они всплывут и станут плотными.

  6. Добавьте свежую петрушку — и суп готов!

С чем подавать

  • С ложкой сметаны — для кремовой текстуры.

  • С гренками — для хруста и сытности.

  • С зеленью — чтобы подчеркнуть свежесть рыбы.

Почему стоит попробовать

Такой суп — это лёгкий белок, витамины A и D, кальций, фосфор, а также минимум калорий. Он подходит детям, пожилым людям, тем, кто на диете, и просто всем, кто хочет вкусно и правильно питаться.

Уточнения

Фрикаде́льки — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения. Под различными названиями (митболы, кюфта, фэгготы) мясные шарики известны многим кухням мира. Жареные фрикадельки — национальное блюдо в Швеции и Дании.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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