Шашлык отдыхает: кукуруза на мангале, которую съедят первой

Все ждут шашлык? А вы удивите всех! Один шеф-поварский рецепт — и кукуруза на мангале легко затмит даже самое сочное мясо. Хрустящая, ароматная, в дымке барбекю — она моментально исчезает со стола и собирает восторженные взгляды.
Молодые початки, разрезанные на небольшие сегменты, покрываются смесью копчёной паприки, чили, соли и щепотки сахара. Это не просто специи — это взрыв вкуса! А когда вы сверху обмазали всё соусом барбекю — начинается магия.
Початки очистите, разрежьте вдоль на удобные сегменты.
Смешайте специи: паприку, чили, перец, соль и сахар.
Обваляйте кукурузу в специях и обмажьте соусом барбекю.
Выложите на смазанную маслом решётку.
Жарьте 8 минут с одной стороны и 8 — с другой, пока не появится золотистая корочка.
Подавайте горячей, посыпав зелёным луком и, если хочется, ещё немного соуса сверху.
Отварите кукурузу 5–7 минут до гриля — будет сочнее.
Нет решётки? Используйте шампуры.
Молодая кукуруза — залог успеха. Чем мягче зёрна, тем вкуснее результат.
Следите за жаром, чтобы не подгорело. Лучше поднять решётку повыше.
Кукуруза богата клетчаткой, витаминами B и C, антиоксидантами, калием и магнием. Она помогает пищеварению, поддерживает уровень сахара в крови и делает кожу здоровее. А самое главное — её можно есть без чувства вины.
Замороженная тоже подойдёт, но вкус будет не таким ярким, и грилить придётся дольше. Главное — не размораживайте её заранее.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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