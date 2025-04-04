Шашлык отдыхает: кукуруза на мангале, которую съедят первой

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Все ждут шашлык? А вы удивите всех! Один шеф-поварский рецепт — и кукуруза на мангале легко затмит даже самое сочное мясо. Хрустящая, ароматная, в дымке барбекю — она моментально исчезает со стола и собирает восторженные взгляды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кукуруза на мангале

Почему кукуруза? Потому что вкусно, ярко и неожиданно

Молодые початки, разрезанные на небольшие сегменты, покрываются смесью копчёной паприки, чили, соли и щепотки сахара. Это не просто специи — это взрыв вкуса! А когда вы сверху обмазали всё соусом барбекю — начинается магия.

Как готовить кукурузу, чтобы все ахнули:

Початки очистите, разрежьте вдоль на удобные сегменты. Смешайте специи: паприку, чили, перец, соль и сахар. Обваляйте кукурузу в специях и обмажьте соусом барбекю. Выложите на смазанную маслом решётку. Жарьте 8 минут с одной стороны и 8 — с другой, пока не появится золотистая корочка. Подавайте горячей, посыпав зелёным луком и, если хочется, ещё немного соуса сверху.

Фишки от шефа Игоря Молодкина:

Отварите кукурузу 5–7 минут до гриля — будет сочнее.

Нет решётки? Используйте шампуры.

Молодая кукуруза — залог успеха. Чем мягче зёрна, тем вкуснее результат.

Следите за жаром, чтобы не подгорело. Лучше поднять решётку повыше.

Не только вкусно, но и полезно

Кукуруза богата клетчаткой, витаминами B и C, антиоксидантами, калием и магнием. Она помогает пищеварению, поддерживает уровень сахара в крови и делает кожу здоровее. А самое главное — её можно есть без чувства вины.

Можно ли замороженную? Да, но…

Замороженная тоже подойдёт, но вкус будет не таким ярким, и грилить придётся дольше. Главное — не размораживайте её заранее.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

