Гости в восторге: шашлык из духовки, как на настоящем мангале

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется шашлыка, но выехать на природу не получается? Не беда! Шашлык из духовки выходит настолько вкусным и сочным, что никто даже не заметит разницы. Мясо нежное, специи ароматные, а готовится всё дома — быстро, удобно и без лишнего дыма.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Универсальная приправа — сердце блюда

Для идеального вкуса важно правильно подобрать специи.

Смесь готовится из:

кориандра и черного перца — раздавленных в ступке;

паприки, сушеного чеснока, укропа и лука;

щедрой ложки соли и красного перца хлопьями.

Получается ароматная приправа, которая сделает любое мясо шедевром.

Маринад, который творит чудеса

Смешайте оливковое масло, соевый соус, измельчённый чеснок и 4 столовые ложки приготовленной приправы. Нарежьте свинину кусочками, залейте маринадом и хорошенько перемешайте руками. Оставьте в холодильнике на несколько часов — мясо должно как следует пропитаться.

Как готовить — выбирайте свой способ

Есть три варианта:

нанизать мясо на шпажки и выложить на форму;

использовать решетку с поддоном;

подвесить шпажки в духовке.

Перед приготовлением замочите шпажки в воде на 30 минут — они не сгорят. Запекайте мясо при 230–250 °C около 30 минут. Важно часто переворачивать и поливать маринадом. Под конец можно включить гриль или поднять температуру, чтобы получилась аппетитная корочка.

Преимущества духовочного шашлыка

Такой шашлык не только быстро готовится, но и безопаснее: без открытого огня и дыма. А вкус — на уровне! Идеально для буднего дня, когда хочется праздника без выезда на дачу.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

