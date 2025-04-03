Гости в восторге: шашлык из духовки, как на настоящем мангале

Хочется шашлыка, но выехать на природу не получается? Не беда! Шашлык из духовки выходит настолько вкусным и сочным, что никто даже не заметит разницы. Мясо нежное, специи ароматные, а готовится всё дома — быстро, удобно и без лишнего дыма.
Для идеального вкуса важно правильно подобрать специи.
Смесь готовится из:
кориандра и черного перца — раздавленных в ступке;
паприки, сушеного чеснока, укропа и лука;
щедрой ложки соли и красного перца хлопьями.
Получается ароматная приправа, которая сделает любое мясо шедевром.
Смешайте оливковое масло, соевый соус, измельчённый чеснок и 4 столовые ложки приготовленной приправы. Нарежьте свинину кусочками, залейте маринадом и хорошенько перемешайте руками. Оставьте в холодильнике на несколько часов — мясо должно как следует пропитаться.
Есть три варианта:
нанизать мясо на шпажки и выложить на форму;
использовать решетку с поддоном;
подвесить шпажки в духовке.
Перед приготовлением замочите шпажки в воде на 30 минут — они не сгорят. Запекайте мясо при 230–250 °C около 30 минут. Важно часто переворачивать и поливать маринадом. Под конец можно включить гриль или поднять температуру, чтобы получилась аппетитная корочка.
Такой шашлык не только быстро готовится, но и безопаснее: без открытого огня и дыма. А вкус — на уровне! Идеально для буднего дня, когда хочется праздника без выезда на дачу.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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