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Гости в восторге: шашлык из духовки, как на настоящем мангале

1:51
Еда

Хочется шашлыка, но выехать на природу не получается? Не беда! Шашлык из духовки выходит настолько вкусным и сочным, что никто даже не заметит разницы. Мясо нежное, специи ароматные, а готовится всё дома — быстро, удобно и без лишнего дыма.

шашлык
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шашлык

Универсальная приправа — сердце блюда

Для идеального вкуса важно правильно подобрать специи.

Смесь готовится из:

  • кориандра и черного перца — раздавленных в ступке;

  • паприки, сушеного чеснока, укропа и лука;

  • щедрой ложки соли и красного перца хлопьями.

Получается ароматная приправа, которая сделает любое мясо шедевром.

Маринад, который творит чудеса

Смешайте оливковое масло, соевый соус, измельчённый чеснок и 4 столовые ложки приготовленной приправы. Нарежьте свинину кусочками, залейте маринадом и хорошенько перемешайте руками. Оставьте в холодильнике на несколько часов — мясо должно как следует пропитаться.

Как готовить — выбирайте свой способ

Есть три варианта:

  • нанизать мясо на шпажки и выложить на форму;

  • использовать решетку с поддоном;

  • подвесить шпажки в духовке.

Перед приготовлением замочите шпажки в воде на 30 минут — они не сгорят. Запекайте мясо при 230–250 °C около 30 минут. Важно часто переворачивать и поливать маринадом. Под конец можно включить гриль или поднять температуру, чтобы получилась аппетитная корочка.

Преимущества духовочного шашлыка

Такой шашлык не только быстро готовится, но и безопаснее: без открытого огня и дыма. А вкус — на уровне! Идеально для буднего дня, когда хочется праздника без выезда на дачу.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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