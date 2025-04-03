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Делали все, но не знали зачем: скрытый смысл пасхального яйца

1:45
Еда

На Пасху мы варим яйца, красим их, бьём друг о друга — и редко задумываемся, зачем вообще всё это делаем. Особенно когда дело доходит до выбора цвета. А ведь красный — это не просто красиво. Это цвет, который несёт в себе глубокий символизм, уходящий корнями в религию и тысячелетние обычаи.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

Цвет победы и воскресения

Красный на Пасху — не случайность. Он символизирует кровь Христа, пролитую ради спасения людей, а также его победу над смертью и воскресение. Яйцо же в этом контексте становится образом новой жизни, духовного возрождения и надежды.

Натуральные и безопасные способы окраски

Сегодня в магазинах полно ярких пищевых красителей. Но всё больше людей выбирают натуральные методы, которые использовали ещё наши бабушки:

  • Луковая шелуха — самый доступный и проверенный вариант;

  • Свекольный сок — даёт мягкий бордовый оттенок;

  • Отвар коры красного сандала — подходит тем, кто ищет глубокий винный цвет.

Такие способы безопасны и создают особую, «домашнюю» атмосферу праздника.

Пасхальное яйцо — не просто украшение

К тому же яйцо само по себе полезно. Это богатый источник белка, витаминов A, D, E и B12, а также минералов вроде цинка, железа и селена. На праздничном столе оно — символ и здоровье, и традиции.

Обычай с глубинным смыслом

Красим ли мы яйца ради красоты или по привычке, важно помнить: за этой традицией стоит не просто праздник, а память, вера и символика, проверенная веками.

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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