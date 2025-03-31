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ТОП-5 любимых картофельных блюд бабушек СССР

1:38
Еда

Многие блюда в СССР передавались из поколения в поколение и до сих пор остаются популярными в современной кухне, сохраняя традиции советской кулинарной школы.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Вот ТОП-5 любимых картофельных блюд бабушек Союза.

1. Жареная картошка с луком и грибами

Классическое и очень вкусное блюдо. Картофель нарезается крупными кубиками и обжаривается до золотистой корочки.

Лук и грибы добавляются в конце жарки. Подается со сметаной и зеленью.

2. Картофельное пюре с котлетами

Нежное и воздушное пюре — обязательный гарнир к котлетам. Пюре готовят из отварного картофеля с добавлением молока и сливочного масла.

Котлеты могут быть мясными, рыбными или куриными.

3. Картофельная запеканка с фаршем

Сытное и ароматное блюдо. Слои отварного картофеля чередуются со слоями мясного фарша и лука.

Запекается в духовке до золотистой корочки.

4. Драники (картофельные оладьи)

Хрустящие снаружи и мягкие внутри оладьи из тертого картофеля. Подаются со сметаной или грибным соусом.

5. Картошка, тушеная с мясом

Простой и вкусный способ приготовить картофель с мясом. Картофель и мясо тушатся в кастрюле с луком, морковью и томатной пастой.

Блюдо получается сочным и ароматным.

Эти блюда — настоящая классика советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.

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Мои любимые Драники (Деруны). Простое блюдо из картошки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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