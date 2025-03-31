ТОП-5 любимых картофельных блюд бабушек СССР

Многие блюда в СССР передавались из поколения в поколение и до сих пор остаются популярными в современной кухне, сохраняя традиции советской кулинарной школы.
Вот ТОП-5 любимых картофельных блюд бабушек Союза.
1. Жареная картошка с луком и грибами
Классическое и очень вкусное блюдо. Картофель нарезается крупными кубиками и обжаривается до золотистой корочки.
Лук и грибы добавляются в конце жарки. Подается со сметаной и зеленью.
2. Картофельное пюре с котлетами
Нежное и воздушное пюре — обязательный гарнир к котлетам. Пюре готовят из отварного картофеля с добавлением молока и сливочного масла.
Котлеты могут быть мясными, рыбными или куриными.
3. Картофельная запеканка с фаршем
Сытное и ароматное блюдо. Слои отварного картофеля чередуются со слоями мясного фарша и лука.
Запекается в духовке до золотистой корочки.
4. Драники (картофельные оладьи)
Хрустящие снаружи и мягкие внутри оладьи из тертого картофеля. Подаются со сметаной или грибным соусом.
5. Картошка, тушеная с мясом
Простой и вкусный способ приготовить картофель с мясом. Картофель и мясо тушатся в кастрюле с луком, морковью и томатной пастой.
Блюдо получается сочным и ароматным.
Эти блюда — настоящая классика советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.
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