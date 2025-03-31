Эти отбивные таят во рту: 3 оригинальных рецепта от шеф-повара

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Отбивные сейчас делают из свинины, баранины, говядины, телятины, курицы и индейки. Шеф-повар Андрей Чернышев рассказал, как этим блюдом можно удивить гостей и поделился тремя оригинальными рецептами для гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молодой картофель с креветками

Отбивная в панировке

Вам понадобятся:

мясо — 200 г;

мука — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 30 г;

соль и приправы — по вкусу;

растительное масло для жарки — 1 ч. л.;

сливочное масло — 10 г.

Как готовить?

Отбить мясо до тонкого состояния. Посолить и приправить мясо с обеих сторон. Подготовить три компонента для панировки: муку, взбитые яйца и панировочные сухари. Обвалять отбивную в муке, затем окунуть во взбитое яйцо, а после — в панировочные сухари. Слегка похлопать мясо, затем повторите последние два шага: снова окунуть в яйцо и сухари. Разогреть сковороду с растительным маслом (масло должно покрывать дно сковороды). Обжарить до золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны. По желанию добавить сверху кусочек сливочного масла перед подачей. Подавать с гарниром. Можно добавить лимон или соус тартар.

Кордон блю

Вам понадобятся:

мясо — 200 г;

ветчина — 30 г;

сыр — 20 г;

мука — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 30 г;

соль и приправы — по вкусу;

растительное масло для жарки — 1 ч. л.

Как готовить?

Отбить мясо очень тонко. На одну половинку отбивной положить кусочек ветчины и сыра. Накрыть второй половинкой мяса. Посолить и приправить. Обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо и панировочные сухари (можно повторить двойную панировку, как в рецепте выше). Разогреть масло на сковороде и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.

Запеченная отбивная с помидорами и сыром

Вам понадобятся:

мясо — 200 г;

соль и приправы — по вкусу;

мука — 1 ст. л.;

помидоры — 1 шт.;

майонез — 1 ч. л.;

тертый сыр — 20 г;

растительное масло для жарки — 1 ч.

Как готовить?

Слегка отбить мясо, посолить и приправить. Обвалять в муке и быстро обжарить по минуте с каждой стороны. Переложить мясо в форму для запекания. Сверху выложить кружочки помидоров. Смазать майонезом и посыпать сыром. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут, сообщает "СЭ".

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

