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Эти отбивные таят во рту: 3 оригинальных рецепта от шеф-повара

2:53
Еда

Отбивные сейчас делают из свинины, баранины, говядины, телятины, курицы и индейки. Шеф-повар Андрей Чернышев рассказал, как этим блюдом можно удивить гостей и поделился тремя оригинальными рецептами для гурманов.

Молодой картофель с креветками
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодой картофель с креветками

Отбивная в панировке

Вам понадобятся:

  • мясо — 200 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 30 г;
  • соль и приправы — по вкусу;
  • растительное масло для жарки — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 10 г.

Как готовить?

  1. Отбить мясо до тонкого состояния.
  2. Посолить и приправить мясо с обеих сторон.
  3. Подготовить три компонента для панировки: муку, взбитые яйца и панировочные сухари.
  4. Обвалять отбивную в муке, затем окунуть во взбитое яйцо, а после — в панировочные сухари.
  5. Слегка похлопать мясо, затем повторите последние два шага: снова окунуть в яйцо и сухари.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом (масло должно покрывать дно сковороды).
  7. Обжарить до золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны.
  8. По желанию добавить сверху кусочек сливочного масла перед подачей.
  9. Подавать с гарниром. Можно добавить лимон или соус тартар.

Кордон блю

Вам понадобятся:

  • мясо — 200 г;
  • ветчина — 30 г;
  • сыр — 20 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 30 г;
  • соль и приправы — по вкусу;
  • растительное масло для жарки — 1 ч. л.

Как готовить?

  1. Отбить мясо очень тонко.
  2. На одну половинку отбивной положить кусочек ветчины и сыра.
  3. Накрыть второй половинкой мяса.
  4. Посолить и приправить.
  5. Обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо и панировочные сухари (можно повторить двойную панировку, как в рецепте выше).
  6. Разогреть масло на сковороде и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.

Запеченная отбивная с помидорами и сыром

Вам понадобятся:

  • мясо — 200 г;
  • соль и приправы — по вкусу;
  • мука — 1 ст. л.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • майонез — 1 ч. л.;
  • тертый сыр — 20 г;
  • растительное масло для жарки — 1 ч.

Как готовить?

  1. Слегка отбить мясо, посолить и приправить.
  2. Обвалять в муке и быстро обжарить по минуте с каждой стороны.
  3. Переложить мясо в форму для запекания.
  4. Сверху выложить кружочки помидоров.
  5. Смазать майонезом и посыпать сыром.
  6. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут, сообщает "СЭ".

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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