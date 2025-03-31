Эти отбивные таят во рту: 3 оригинальных рецепта от шеф-повара

Отбивные сейчас делают из свинины, баранины, говядины, телятины, курицы и индейки. Шеф-повар Андрей Чернышев рассказал, как этим блюдом можно удивить гостей и поделился тремя оригинальными рецептами для гурманов.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодой картофель с креветками
Отбивная в панировке
Вам понадобятся:
мясо — 200 г;
мука — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари — 30 г;
соль и приправы — по вкусу;
растительное масло для жарки — 1 ч. л.;
сливочное масло — 10 г.
Как готовить?
Отбить мясо до тонкого состояния.
Посолить и приправить мясо с обеих сторон.
Подготовить три компонента для панировки: муку, взбитые яйца и панировочные сухари.
Обвалять отбивную в муке, затем окунуть во взбитое яйцо, а после — в панировочные сухари.
Слегка похлопать мясо, затем повторите последние два шага: снова окунуть в яйцо и сухари.
Разогреть сковороду с растительным маслом (масло должно покрывать дно сковороды).
Обжарить до золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны.
По желанию добавить сверху кусочек сливочного масла перед подачей.
Подавать с гарниром. Можно добавить лимон или соус тартар.
Кордон блю
Вам понадобятся:
мясо — 200 г;
ветчина — 30 г;
сыр — 20 г;
мука — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари — 30 г;
соль и приправы — по вкусу;
растительное масло для жарки — 1 ч. л.
Как готовить?
Отбить мясо очень тонко.
На одну половинку отбивной положить кусочек ветчины и сыра.
Накрыть второй половинкой мяса.
Посолить и приправить.
Обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо и панировочные сухари (можно повторить двойную панировку, как в рецепте выше).
Разогреть масло на сковороде и обжарить до румяной корочки с обеих сторон.
Запеченная отбивная с помидорами и сыром
Вам понадобятся:
мясо — 200 г;
соль и приправы — по вкусу;
мука — 1 ст. л.;
помидоры — 1 шт.;
майонез — 1 ч. л.;
тертый сыр — 20 г;
растительное масло для жарки — 1 ч.
Как готовить?
Слегка отбить мясо, посолить и приправить.
Обвалять в муке и быстро обжарить по минуте с каждой стороны.
Переложить мясо в форму для запекания.
Сверху выложить кружочки помидоров.
Смазать майонезом и посыпать сыром.
Запекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут, сообщает "СЭ".
Уточнения
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).