Суперфуды под микроскопом: вот почему их полезные свойства преувеличены

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Наталья Фарисеева развеяла популярные мифы о суперфудах.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Суперфуды — не самостоятельный продукт питания. Это добавки, способные улучшить качество и состав пищи. Так считает нутрициолог Наталья Фарисеева.

"Обычно их выбирают в качестве полезного источника необходимых витаминов и минералов, ценят за безопасность. Сейчас признанными суперфудами считаются ягоды годжи, семена чиа, спирулина, ягоды асаи, перуанская мака и киноа", — объяснила эксперт.

По словам специалиста, эти продукты содержат много различных витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Однако Фарисеева не советует верить всему, что говорят о суперфудах. Например, есть мнение, что ягоды годжи содержат кладезь витамина С, которого здесь в пять раз больше, чем в цитрусовых. На самом деле в них витамина С меньше, чем в черной смородине, и меньше антиоксидантов, чем в обычном красном яблоке.

"А то, что семена чиа способствуют жиросжиганию, снижению холестерина и нормализации уровня сахара — миф", — объяснила нутрициолог.

Эксперт добавила, что в киноа не больше белка, чем в гречке. Он на самом деле содержит не так много питательных веществ, пишет "СЭ".

Уточнения

Дереза́ обыкнове́нная или Дереза бербе́ров (лат. Lýcium bárbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза (Lycium) семейства Паслёновые (Solanaceae).

