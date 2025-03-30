Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь на Марсе: на планете нашлась органика беспрецедентного размера
Что спрятано под египетскими пирамидами? Международный скандал разразился из-за этой находки
Откройте для себя кресс-салат: питательная ценность и аппетитный вкус
Трамп готовится ударить по Венесуэле: новый запрет для нефтяных компаний
Впервые за 700 лет прочитали утерянные легенды о короле Артуре
Прятали раненого солдата от ВСУ и выходили его: эта пожилая пара из Донбасса совершила подвиг
Так водители попадают в неприятности на ровном месте: инспектор, багажник и подвох
Они нас переживут: почему собакам не нужен человек
Питомец съел не то: как распознать отравление собаки

Эти продукты нужно включить в меню метеозависимым людям

0:56
Еда

Кардиолог Артём Кервелис рассказал, как людям справляться с метеозависимостью. В этом поможет корректировка питания.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Врач посоветовал при сильной метеозависимости включить в меню продукты, богатые калием и магнием: бананы, баклажаны, картофель, капусту, шпинат, фасоль и орехи. При этом рацион должен быть сбалансированным.

Кардиолог дал рецепт овощного рагу с фасолью и орехами.

Это блюдо станет идеальным ужином для метеозависимых людей.

Вам понадобятся:

фасоль

баклажан

капуста

морковь

лук

миндаль или грецкие орехи

оливковое масло

чеснок

томатный сок

специи

Блюдо готовится путём обжарки ингредиентов и последующего тушения с добавлением специй. Перед подачей украсьте рагу измельчёнными орехами, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая
Экономика и бизнес
Миллиарды под землёй? Почему эксперты сомневаются в золотом запасе Китая Аудио 
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Туризм
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Ящик для приборов больше не нужен: вот как хранить вилки и ложки, чтобы сэкономить место на кухне
Последние материалы
Не знаете, какой аромат выбрать? Вот как подобрать духи по настроению
Любовь к солёненькому повышает риск ожирения: новое исследование учёных шокировало
Калабрийская идиллия: Фьюмефреддо Брузио ждёт искателей приключений
Тайный механизм размножения спасал: секретная стратегия осы-паразита из эпохи динозавров
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Фритюрницы опасны для здоровья? Вот вся правда
Не оправдал ожидания: 3 главных минуса Дубая от заядлой путешественницы
Эти продукты нужно включить в меню метеозависимым людям
Этот вид транспорта бьёт все рекорды по продажам в России: сколько стоит приличный байк
Запах вкусный, а последствия — нет: как угли портят ваш шашлык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.