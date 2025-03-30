Эти продукты нужно включить в меню метеозависимым людям

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Кардиолог Артём Кервелис рассказал, как людям справляться с метеозависимостью. В этом поможет корректировка питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Врач посоветовал при сильной метеозависимости включить в меню продукты, богатые калием и магнием: бананы, баклажаны, картофель, капусту, шпинат, фасоль и орехи. При этом рацион должен быть сбалансированным.

Кардиолог дал рецепт овощного рагу с фасолью и орехами.

Это блюдо станет идеальным ужином для метеозависимых людей.

Вам понадобятся:

фасоль

баклажан

капуста

морковь

лук

миндаль или грецкие орехи

оливковое масло

чеснок

томатный сок

специи

Блюдо готовится путём обжарки ингредиентов и последующего тушения с добавлением специй. Перед подачей украсьте рагу измельчёнными орехами, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

