Эти продукты нужно включить в меню метеозависимым людям

Кардиолог Артём Кервелис рассказал, как людям справляться с метеозависимостью. В этом поможет корректировка питания.
Врач посоветовал при сильной метеозависимости включить в меню продукты, богатые калием и магнием: бананы, баклажаны, картофель, капусту, шпинат, фасоль и орехи. При этом рацион должен быть сбалансированным.
Кардиолог дал рецепт овощного рагу с фасолью и орехами.
Это блюдо станет идеальным ужином для метеозависимых людей.
фасоль
баклажан
капуста
морковь
лук
миндаль или грецкие орехи
оливковое масло
чеснок
томатный сок
специи
Блюдо готовится путём обжарки ингредиентов и последующего тушения с добавлением специй. Перед подачей украсьте рагу измельчёнными орехами, пишет "Чемпионат".
Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!