Конфеты, которые получаются всегда: вам нужен всего 1 секретный ингредиент

Конфеты из сухого молока — простое лакомство, которое идеально подойдет как для праздников, так и для уютных чаепитий дома. Готовятся за несколько минут, а вкусом покоряют всех без исключения.
сухое молоко — 4 стакана;
сахарная пудра — 2 стакана;
кокосовое молоко — до нужной консистенции.
Смешайте сухое молоко и сахарную пудру в большой миске.
Постепенно добавляйте кокосовое молоко, перемешивая, пока не получится однородная густая масса.
Дайте смеси немного постоять, чтобы масса стала удобной для формирования.
Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте в сахарной пудре или сухом молоке.
Можно сделать конфеты с начинкой: используйте кусочки шоколада, кокоса или изюм.
Вместо сахарной пудры для украшения подойдёт цветная кондитерская посыпка или кокосовая стружка.
Кокосовое молоко легко заменить сгущёнкой или сливками — вкус получится нежнее.
Храните конфеты в герметичном контейнере в холодильнике до 15 дней. Можно заморозить, но тогда заранее тщательно упакуйте, чтобы не образовался лёд.
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