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Конфеты, которые получаются всегда: вам нужен всего 1 секретный ингредиент

1:20
Еда

Конфеты из сухого молока — простое лакомство, которое идеально подойдет как для праздников, так и для уютных чаепитий дома. Готовятся за несколько минут, а вкусом покоряют всех без исключения.

Конфеты
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

Что понадобится:

  • сухое молоко — 4 стакана;

  • сахарная пудра — 2 стакана;

  • кокосовое молоко — до нужной консистенции.

Как приготовить:

  1. Смешайте сухое молоко и сахарную пудру в большой миске.

  2. Постепенно добавляйте кокосовое молоко, перемешивая, пока не получится однородная густая масса.

  3. Дайте смеси немного постоять, чтобы масса стала удобной для формирования.

  4. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте в сахарной пудре или сухом молоке.

Советы и вкусные вариации:

  • Можно сделать конфеты с начинкой: используйте кусочки шоколада, кокоса или изюм.

  • Вместо сахарной пудры для украшения подойдёт цветная кондитерская посыпка или кокосовая стружка.

  • Кокосовое молоко легко заменить сгущёнкой или сливками — вкус получится нежнее.

Как правильно хранить конфеты

Храните конфеты в герметичном контейнере в холодильнике до 15 дней. Можно заморозить, но тогда заранее тщательно упакуйте, чтобы не образовался лёд.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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