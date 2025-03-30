Конфеты, которые получаются всегда: вам нужен всего 1 секретный ингредиент

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Конфеты из сухого молока — простое лакомство, которое идеально подойдет как для праздников, так и для уютных чаепитий дома. Готовятся за несколько минут, а вкусом покоряют всех без исключения.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конфеты

Что понадобится:

сухое молоко — 4 стакана;

сахарная пудра — 2 стакана;

кокосовое молоко — до нужной консистенции.

Как приготовить:

Смешайте сухое молоко и сахарную пудру в большой миске. Постепенно добавляйте кокосовое молоко, перемешивая, пока не получится однородная густая масса. Дайте смеси немного постоять, чтобы масса стала удобной для формирования. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте в сахарной пудре или сухом молоке.

Советы и вкусные вариации:

Можно сделать конфеты с начинкой: используйте кусочки шоколада, кокоса или изюм.

Вместо сахарной пудры для украшения подойдёт цветная кондитерская посыпка или кокосовая стружка.

Кокосовое молоко легко заменить сгущёнкой или сливками — вкус получится нежнее.

Как правильно хранить конфеты

Храните конфеты в герметичном контейнере в холодильнике до 15 дней. Можно заморозить, но тогда заранее тщательно упакуйте, чтобы не образовался лёд.

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