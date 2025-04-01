Простой способ исправить ошибку, из-за которой ваши деревья не плодоносили

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Долгожданный урожай — это мечта каждого садовода, но часто деревья не хотят радовать плодами. Что делать? Возможно, причина кроется в мелочах, которые мы часто не замечаем. Давайте разберемся, как избежать распространенных ошибок.

1. Перелив: как найти золотую середину

Часто садоводы увлекаются поливом и заливают растения водой. Но если корни утопают в воде, они начинают гнить, и дерево тратит все силы на выживание, а не на плоды. Проверяйте влажность почвы: если на глубине 15 см она слипается в комок, пора сократить полив.

2. Место для посадки: солнечный свет — залог успеха

Многие сажают деревья в тени, полагая, что им будет достаточно света. Но яблони, груши и вишни нуждаются как минимум в 6-8 часах солнечного света в день. Если деревья растут рядом с забором или строением, пересадите их на более открытое место.

3. Обрезка: не все так просто

Даже если условия для роста идеальны, деревья могут отказываться плодоносить из-за неправильной обрезки. Многие ошибаются, срезая молодые побеги, на которых закладываются цветочные почки. У косточковых деревьев (сливы, абрикосы) почки формируются на однолетних ветках, а у семечковых (яблони, груши) — на двух-трехлетних. Обрезайте только сухие или загущающие крону ветви, а остальные укорачивайте аккуратно.

4. Стрессовая стимуляция: дайте дереву "отдохнуть"

Если дерево активно растет, но не цветет, можно использовать метод "стрессовой" стимуляции. Острым ножом слегка надрежьте кору у основания ствола или обвяжите ветку проволокой. Это замедлит рост и перенаправит силы растения на плодоношение.

5. Опыление: привлеките насекомых

Для успешного плодоношения важно обеспечить перекрестное опыление. Для этого посадите рядом медоносы — фацелию, клевер или лаванду. Пчелы и шмели обеспечат необходимое опыление и увеличат шансы на хороший урожай.

6. Корневая система: правильная посадка

Если дерево посажено слишком глубоко, корневая шейка может загнить. В таком случае аккуратно откопайте ствол до первого ответвления корней и замульчируйте приствольный круг.

7. Удобрения: правильный выбор

Использование азотных удобрений может привести к излишнему росту зелени, но тормозит образование плодов. Лучше всего использовать золу или костную муку, которые богаты фосфором и калием — элементами, необходимыми для цветения и завязи плодов.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

