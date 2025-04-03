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Хруст под корочкой, как в сказке: этот хлеб знает, что такое уют

3:11
Еда

Можно ли приготовить вкусный домашний хлеб, не утруждая себя долгим вымешиванием теста? Да! Именно этим объясняется бешеная популярность одного турецкого рецепта, который подкупает простотой и результатом: пышный, воздушный мякиш и золотистая, хрустящая корочка.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хлеб

Чем отличается этот рецепт

В отличие от традиционной выпечки, где важно долго и тщательно месить тесто, здесь всё наоборот — никаких усилий. Благодаря высокой влажности теста и правильной активации дрожжей, хлеб получается удивительно нежным, а готовится в несколько простых шагов.

Он отлично подойдёт тем, кто хочет радовать близких свежей выпечкой, не тратя на это полдня. К тому же результат — эстетичный и ароматный хлеб, который легко ломается руками — производит впечатление, будто вы мастер-пекарь.

Что потребуется:

  • 500 г пшеничной муки (можно смешать с цельнозерновой)
  • 7 г сухих дрожжей или 25 г свежих
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 350 мл тёплой воды
  • 2 ст. л. растительного масла или оливкового (по желанию)

Совет: используйте качественную муку и свежие дрожжи. Масло делает структуру теста мягче, но можно и без него.

Как приготовить:

1. Активация дрожжей

Если используете свежие дрожжи — разведите их с сахаром в тёплой воде и оставьте на 10 минут. Сухие можно сразу смешать с мукой.

2. Замешивание без усилий

В глубокой миске соедините муку и соль. Влейте воду, добавьте дрожжи и сахар (если не добавляли к дрожжам). Перемешайте ложкой до однородности. Тесто будет липким — это нормально.

3. Первое брожение

Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на час при комнатной температуре — тесто должно увеличиться вдвое.

4. Формовка

Присыпьте стол мукой и слегка смажьте руки маслом. Выложите тесто, слегка сложите его несколько раз, чтобы удалить лишний воздух. Сформируйте шар или овал и переложите на противень с пергаментом. Дайте постоять ещё 30 минут.

5. Выпечка

Разогрейте духовку до 220°C. Сделайте надрезы сверху. Пеките 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Для мягкой корочки — поставьте в духовку ёмкость с водой или сбрызните стенки водой. Остудите на решётке.

Полезные советы:

  • Длительное брожение сделает мякиш ещё воздушнее.
  • Экспериментируйте с мукой — цельнозерновая, спельта, полба добавят интересный вкус.
  • Присыпьте хлеб перед выпечкой семенами — они красиво подрумянятся и добавят текстуру.

Этот рецепт — находка!

Вы не потратите на него много времени, не устанете от вымешивания, а результат — как из пекарни. Идеально для тех, кто хочет получать максимум при минимуме усилий.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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