Хруст под корочкой, как в сказке: этот хлеб знает, что такое уют

Можно ли приготовить вкусный домашний хлеб, не утруждая себя долгим вымешиванием теста? Да! Именно этим объясняется бешеная популярность одного турецкого рецепта, который подкупает простотой и результатом: пышный, воздушный мякиш и золотистая, хрустящая корочка.
В отличие от традиционной выпечки, где важно долго и тщательно месить тесто, здесь всё наоборот — никаких усилий. Благодаря высокой влажности теста и правильной активации дрожжей, хлеб получается удивительно нежным, а готовится в несколько простых шагов.
Он отлично подойдёт тем, кто хочет радовать близких свежей выпечкой, не тратя на это полдня. К тому же результат — эстетичный и ароматный хлеб, который легко ломается руками — производит впечатление, будто вы мастер-пекарь.
Совет: используйте качественную муку и свежие дрожжи. Масло делает структуру теста мягче, но можно и без него.
Если используете свежие дрожжи — разведите их с сахаром в тёплой воде и оставьте на 10 минут. Сухие можно сразу смешать с мукой.
В глубокой миске соедините муку и соль. Влейте воду, добавьте дрожжи и сахар (если не добавляли к дрожжам). Перемешайте ложкой до однородности. Тесто будет липким — это нормально.
Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на час при комнатной температуре — тесто должно увеличиться вдвое.
Присыпьте стол мукой и слегка смажьте руки маслом. Выложите тесто, слегка сложите его несколько раз, чтобы удалить лишний воздух. Сформируйте шар или овал и переложите на противень с пергаментом. Дайте постоять ещё 30 минут.
Разогрейте духовку до 220°C. Сделайте надрезы сверху. Пеките 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Для мягкой корочки — поставьте в духовку ёмкость с водой или сбрызните стенки водой. Остудите на решётке.
Вы не потратите на него много времени, не устанете от вымешивания, а результат — как из пекарни. Идеально для тех, кто хочет получать максимум при минимуме усилий.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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