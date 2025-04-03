Хруст под корочкой, как в сказке: этот хлеб знает, что такое уют

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Можно ли приготовить вкусный домашний хлеб, не утруждая себя долгим вымешиванием теста? Да! Именно этим объясняется бешеная популярность одного турецкого рецепта, который подкупает простотой и результатом: пышный, воздушный мякиш и золотистая, хрустящая корочка.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

Чем отличается этот рецепт

В отличие от традиционной выпечки, где важно долго и тщательно месить тесто, здесь всё наоборот — никаких усилий. Благодаря высокой влажности теста и правильной активации дрожжей, хлеб получается удивительно нежным, а готовится в несколько простых шагов.

Он отлично подойдёт тем, кто хочет радовать близких свежей выпечкой, не тратя на это полдня. К тому же результат — эстетичный и ароматный хлеб, который легко ломается руками — производит впечатление, будто вы мастер-пекарь.

Что потребуется:

500 г пшеничной муки (можно смешать с цельнозерновой)

7 г сухих дрожжей или 25 г свежих

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

350 мл тёплой воды

2 ст. л. растительного масла или оливкового (по желанию)

Совет: используйте качественную муку и свежие дрожжи. Масло делает структуру теста мягче, но можно и без него.

Как приготовить:

1. Активация дрожжей

Если используете свежие дрожжи — разведите их с сахаром в тёплой воде и оставьте на 10 минут. Сухие можно сразу смешать с мукой.

2. Замешивание без усилий

В глубокой миске соедините муку и соль. Влейте воду, добавьте дрожжи и сахар (если не добавляли к дрожжам). Перемешайте ложкой до однородности. Тесто будет липким — это нормально.

3. Первое брожение

Накройте миску плёнкой или полотенцем и оставьте на час при комнатной температуре — тесто должно увеличиться вдвое.

4. Формовка

Присыпьте стол мукой и слегка смажьте руки маслом. Выложите тесто, слегка сложите его несколько раз, чтобы удалить лишний воздух. Сформируйте шар или овал и переложите на противень с пергаментом. Дайте постоять ещё 30 минут.

5. Выпечка

Разогрейте духовку до 220°C. Сделайте надрезы сверху. Пеките 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Для мягкой корочки — поставьте в духовку ёмкость с водой или сбрызните стенки водой. Остудите на решётке.

Полезные советы:

Длительное брожение сделает мякиш ещё воздушнее.

Экспериментируйте с мукой — цельнозерновая, спельта, полба добавят интересный вкус.

Присыпьте хлеб перед выпечкой семенами — они красиво подрумянятся и добавят текстуру.

Этот рецепт — находка!

Вы не потратите на него много времени, не устанете от вымешивания, а результат — как из пекарни. Идеально для тех, кто хочет получать максимум при минимуме усилий.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

