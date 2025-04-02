Хлеб с подвохом: как привычка из детства может испортить фигуру или спасти здоровье

Хлеб — одна из древнейших и самых любимых продуктов в мире. В Греции он — не просто еда, а ритуал. Его подают к завтраку, обеду, ужину и даже в качестве перекуса.
Если раньше выбор ограничивался белым и серым, то сегодня на прилавках — десятки сортов. И у каждого свой фаворит. Но не стоит забывать: состав у хлеба может сильно отличаться, особенно если сравнивать изделия из цельнозерновой и рафинированной муки.
Регулярное потребление хлеба может приносить пользу здоровью. Особенно если речь о цельнозерновом:
В нём содержатся сложные углеводы, клетчатка, белок, витамины группы B и минералы: железо, магний, цинк.
Клетчатка питает "хорошие" бактерии, помогая сбалансировать флору.
В толстом кишечнике клетчатка разбухает, стимулируя перистальтику и способствуя более активному выведению отходов.
Хлеб с высоким содержанием клетчатки может снизить уровень холестерина и инсулина, уменьшая риски сердечно-сосудистых проблем.
Неожиданно, но факт: цельнозерновой хлеб не способствует набору веса.
Благодаря низкому гликемическому индексу, цельнозерновой хлеб помогает избегать резких скачков глюкозы.
Такой хлеб медленно переваривается и надолго избавляет от голода.
Конечно, всё зависит от выбора. Вот чем может навредить белый хлеб:
Ответ прост: чем меньше переработки, тем лучше. Цельнозерновой вариант — безусловный лидер. Он содержит не только мякиш, но и оболочку зерна, где сосредоточено большинство витаминов и минералов.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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