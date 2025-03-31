Сливочный сыр без срока годности: секреты хранения, о которых вы не знали

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочный сыр — незаменимый ингредиент для многих блюд, от утренних бубликов до изысканных десертов. Однако его неправильное хранение может привести к быстрой порче и потере вкусовых качеств. Мэгуми Такахаши, ассоциированный менеджер компании Kraft Heinz Culinary (владелец бренда Philadelphia), делится рекомендациями по хранению этого продукта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

Сколько времени сливочный сыр может находиться при комнатной температуре?

До вскрытия внутренней фольгированной упаковки сливочный сыр Philadelphia можно хранить при комнатной температуре до одного часа. Это особенно важно для пекарей, поскольку обычно требуется около 30 минут, чтобы сыр достиг комнатной температуры, необходимой для выпечки. Для проверки мягкости достаточно слегка надавить на брусок пальцем; он должен немного поддаваться.​

Если упаковка уже вскрыта, ситуация меняется. Такахаши отмечает, что из-за различных факторов окружающей среды в домашних условиях "безопаснее использовать открытый сливочный сыр в течение нескольких минут". В таких случаях для быстрого размягчения можно воспользоваться микроволновой печью: полностью удалите фольгу, поместите сыр на тарелку, пригодную для микроволновки, и нагревайте на низкой мощности (30-40%) с интервалами по 20 секунд, пока не достигнете желаемой мягкости. Процесс ускорится, если предварительно нарезать сыр на небольшие равные кубики.​

Лучший способ хранения открытого сливочного сыра

Такахаши рекомендует сохранять фольгу на частично использованных брусках сливочного сыра и дополнительно оборачивать их слоем пластиковой пленки для предотвращения попадания воздуха. Затем поместите двойную упаковку в герметичный контейнер. При таком методе открытый сливочный сыр останется свежим до 10 дней. Что касается нераспечатанных упаковок, ориентируйтесь на дату истечения срока годности, указанную на упаковке.​

Можно ли замораживать сливочный сыр?

Если вы не успеваете использовать сливочный сыр до истечения срока годности, заморозка может быть хорошим вариантом. Однако следует учитывать, что после размораживания текстура сыра может стать зернистой и крошливой, что делает его менее подходящим для намазывания на бублики или использования в рецептах, где важна кремовая консистенция. Тем не менее, для выпечки, где текстура сыра менее критична, размороженный продукт вполне пригоден.

Уточнения

Сливочный сыр (англ. cream cheese, также мягкий сыр) — мягкий, сладкий, с умеренно выраженным вкусом сыр из молока и сливок (отсюда и название сыра).

