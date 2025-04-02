Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чисто, но опасно: стоит ли делать химчистку салона самому
Лёгкий способ улучшить подвижность: эти 5 упражнений станут вашим спасением
Забудьте про Бостон: этот город меньше 20 000 жителей, но влюбляет в себя с первого взгляда
Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний
Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму
Кто из рыб может жить и в солёной воде, и в пресной — и как им это удаётся
Самый дешёвый отдых на пляже: куда полететь вдвоём в апреле
Древний канал, который изменил ход войны: секрет дяди Юлия Цезаря
Опасные миски для собак: ветеринар раскрывает настоящий ужас — что скрывают общественные чаши

Спаржа ведёт двойную жизнь: дома она уже не та, но её можно вернуть и вот как

Еда

С первыми солнечными днями на прилавках появляется один из самых ярких символов весны — спаржа. Эти стройные зелёные стебли радуют глаз и явно намекают: зима отступает, а на подходе уже тюльпаны и нарциссы. И неважно, как вы её готовите — на сковороде, в духовке или с ароматным сливочным соусом — спаржа редко разочаровывает.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спаржа

Но знаете ли вы, что существует один простой трюк, который делает её вкус еще ярче? В самом начале сезона спаржа содержит до 4% сахара. Однако её метаболизм настолько стремительный, что продолжается даже после сбора урожая. Именно из-за этого сладость исчезает буквально за считанные часы. Уже через сутки спаржа может показаться пресной и совсем не такой аппетитной.

Раньше считалось, что лучшее, что можно сделать — это срезать подсохшие кончики и поставить стебли в стакан с водой. Такой способ помогает сохранить сочность и немного вкус. Но недавно в интернете стало вирусным необычное открытие от Cook's Illustrated: они предложили замачивать спаржу в сладкой воде. Да-да, просто в воде с сахаром!

Звучит странно? Возможно. Но после того как я попробовал этот способ, сомнений не осталось — он действительно работает. Хруст, вкус, сочность — всё возвращается буквально за полчаса такого замачивания. И теперь мне сложно представить себе весеннюю кухню без этого маленького секрета.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Авто
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители Аудио 
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Наука и техника
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Последние материалы
Чисто, но опасно: стоит ли делать химчистку салона самому
Спаржа ведёт двойную жизнь: дома она уже не та, но её можно вернуть и вот как
Лёгкий способ улучшить подвижность: эти 5 упражнений станут вашим спасением
Забудьте про Бостон: этот город меньше 20 000 жителей, но влюбляет в себя с первого взгляда
Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний
Мэттью Макконахи показала свою красивую 93-летнюю маму
Ядерный клуб НАТО может пополниться: США планируют усилить потенциал альянса
Кто из рыб может жить и в солёной воде, и в пресной — и как им это удаётся
Самый дешёвый отдых на пляже: куда полететь вдвоём в апреле
Древний канал, который изменил ход войны: секрет дяди Юлия Цезаря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.