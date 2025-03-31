Средиземноморская диета: ешь, сколько хочешь, и чувствуй себя лучше

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Средиземноморская диета давно признана одной из самых полезных для здоровья. Она основана на потреблении свежих фруктов и овощей, рыбы, орехов и цельнозерновых продуктов. Нутрициолог Ле'Нис Бразерс делится рецептами, которые помогут вам начать придерживаться этого рациона.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain морепродукты

Почему Средиземноморская диета считается эталоном здорового питания?

В мире постоянно появляются новые диеты, обещающие быстрые результаты. Однако многие из них не обеспечивают долгосрочного эффекта. В странах Средиземноморья, таких как Греция, Марокко, Кипр, Турция, Франция, Италия и Испания, сформировался устойчивый подход к питанию, основанный на местных свежих продуктах. Жители этих регионов употребляют много овощей, фруктов, свежей рыбы и морепродуктов, орехов, семян, злаков и бобовых, а также высококачественное мясо, молочные продукты и яйца. Важно отметить, что приёмы пищи здесь часто являются социальными событиями, позволяющими замедлиться и насладиться едой в кругу семьи и друзей. Кроме того, активный образ жизни, включающий бег, садоводство, плавание и прогулки на свежем воздухе, способствует общему благополучию.

Что следует включить в рацион Средиземноморской диеты?

Основу составляют сезонные и свежие продукты, предпочтительно местного происхождения. К ключевым компонентам относятся:​

Свежие фрукты и овощи: огурцы, болгарский перец, помидоры, баклажаны, кабачки, артишоки, оливки, инжир, лимоны, гранаты, финики и вишня.​

Оливковое масло первого отжима.​

Орехи и семена: миндаль, фисташки, грецкие орехи, кунжут, тыквенные семечки и кешью.​

Бобовые и злаки: нут, чечевица, бобы фава и масляные бобы.​

Рыба и морепродукты.​

Сбалансированное сочетание этих продуктов обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и способствует поддержанию здоровья.

Пример рецепта: Греческое блюдо "Гювеч" (Giouvetsi)

Гювеч — традиционное греческое блюдо, приготовленное из мяса (курица, ягнёнок или говядина) и пасты (орзо или мелкие квадратные макароны) в томатном соусе с добавлением специй, таких как корица или лавровый лист. Часто запекается в глиняном горшке и подаётся с тёртым сыром.

Рекомендации по питанию

При переходе на Средиземноморскую диету важно учитывать индивидуальные потребности и предпочтения. Консультация с нутрициологом поможет адаптировать рацион под ваши цели и обеспечить сбалансированное питание.​

Средиземноморская диета — это не просто система питания, а образ жизни, сочетающий в себе здоровые привычки, социальные взаимодействия и наслаждение вкусной едой.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

