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Сахар больше не каменеет: один кусочек и банку будто заколдовали

2:00
Еда

Когда я думаю о кухне детства, первой вспоминается бабушка. Её интуиция в готовке поражала, а устраивать вечеринки — было настоящим искусством. Но были у неё и странности, которые в детстве казались чудачествами. Только с возрастом я понял: это были настоящие лайфхаки, проверенные временем и опытом.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Один её трюк вспоминается особенно часто — каждый раз, когда открываю шкафчик на кухне.

Спасение для коричневого сахара

Если вы хоть раз сталкивались с тем, что коричневый сахар после вскрытия пакета через неделю превращается в камень или комки, значит, вы поймёте, почему этот способ так ценен. Моя бабушка никогда не сталкивалась с этой проблемой.

Вместо хранения в пакете, она пересыпала сахар в стеклянную банку, а сверху клала… корочку хлеба. Просто кусочек — не поджаренный, не намазанный, обычный хлеб. Когда он подсыхал, бабушка заменяла его свежим. Делала это примерно раз в месяц.

Кажется странным? Зато работает идеально.

Почему это действительно работает

Коричневый сахар — это смесь тростникового сахара и патоки. Чем темнее сахар, тем больше в нём патоки, а значит — влаги. Именно эта влага придаёт выпечке вкус и мягкость. Но когда сахар долго контактирует с воздухом, он теряет влагу — отсюда и "кирпичи" вместо сыпучих кристаллов.

А теперь внимание: хлеб тоже содержит влагу. Когда он начинает черстветь, то отдаёт её окружающей среде — в нашем случае, коричневому сахару. Получается настоящий обмен: хлеб сохнет, а сахар впитывает его влагу.

Неважно, какой хлеб вы используете — подойдёт любой. Главное — вовремя заменить засохший кусочек новым. Вот и весь секрет. Простой, гениальный, и абсолютно рабочий.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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