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Сон приходит на запах: что съесть перед сном, чтобы не считать овец до утра

2:24
Еда

Оказывается, ночной перекус — это не всегда вредная привычка. Если вы часто не можете уснуть, возможно, всё дело в нехватке нужных веществ, а не в плохом распорядке. Выбор правильного продукта перед сном может творить чудеса: улучшить качество сна, сократить ночные пробуждения и даже снизить уровень тревожности.

перекус перед сном
Фото: freepik
перекус перед сном

В центре всего — серотонин, важнейший нейромедиатор, регулирующий цикл "сон-бодрствование". Когда его уровень падает, на помощь приходит триптофан — аминокислота, из которой организм синтезирует серотонин и мелатонин. Продукты с триптофаном становятся настоящими союзниками крепкого сна, особенно в сочетании с углеводами, которые помогают этой аминокислоте проникать в мозг.

Топ-5 вкусных и полезных перекусов перед сном:

Банан с миндальным маслом

Этот дуэт — идеальный баланс углеводов, белка и жиров. Как объясняет Сара Нэш, M. S., RD, он способствует стабильной выработке гормонов сна и стабилизирует уровень сахара в крови. Плюс — магний и калий расслабляют мышцы и снижают риск ночных судорог.

Йогурт с тыквенными семечками и вишней

Йогурт богат триптофаном и пробиотиками, поддерживающими микрофлору кишечника, что влияет на качество сна. Вишня — натуральный источник мелатонина, а семечки — кладезь магния.

Индейка с ломтиками яблока

Простой рулетик из ветчины индейки и яблока — это не только удобно, но и эффективно: белок, триптофан и сложные углеводы запускают выработку серотонина и мелатонина.

Попкорн с кешью

Отличный вариант для тех, кто хочет добавить клетчатку в рацион. Кешью — источник триптофана, а цельнозерновой попкорн с оливковым маслом поддерживает здоровье кишечника и борется с воспалениями.

Эдама́ме (зелёные соевые бобы)

Содержат триптофан и изофлавоны — природные соединения, улучшающие сон, особенно у женщин в период менопаузы. Можно подавать варёными, запечёнными или с любимыми специями.

Сон начинается не в постели, а за ужином. Прислушайтесь к телу и подарите себе спокойную ночь — с помощью правильного снэка — сообщает Ньюсинфо.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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