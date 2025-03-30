Что скрывает батат: простой способ избежать скачков глюкозы

Батат — кладезь сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, любимец всех, кто придерживается здорового питания. Однако люди, следящие за уровнем сахара в крови, должны подходить к приготовлению батата более ответственно. Простые советы помогут снизить гликемический индекс блюда и сохранить здоровье.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ батат

Варите прямо в кожуре

Самый лёгкий способ сделать батат полезнее — не очищать его перед приготовлением.

"Кожура батата богата клетчаткой, которая регулирует сахар в крови и делает блюдо более полезным", — объясняет диетолог Сибеле Сантос.

Не ешьте батат отдельно

Ещё одна хитрость — подавать батат вместе с белковыми продуктами:

курицей;

рыбой;

тофу.

Белок замедляет усвоение углеводов и не позволяет сахару в крови резко повышаться.

"Белок замедляет усвоение углеводов и помогает стабилизировать уровень глюкозы", — уточняет специалист.

Используйте специи вместо сахара и соли

Отличная идея — добавить к батату специи вроде корицы или куркумы. Они не только усиливают вкус, но и нормализуют уровень сахара.

Почему стоит отказаться от пюре?

Хотя пюре из батата очень вкусное, от него лучше воздержаться. При измельчении углеводы быстро усваиваются, что резко повышает уровень сахара в крови. Лучше запекать или варить клубни целиком.

"Пюре быстро повышает глюкозу из-за измельчения, поэтому лучше батат варить или запекать целиком", — подводит итог диетолог.

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