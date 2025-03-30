Что скрывает батат: простой способ избежать скачков глюкозы

Батат — кладезь сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов, любимец всех, кто придерживается здорового питания. Однако люди, следящие за уровнем сахара в крови, должны подходить к приготовлению батата более ответственно. Простые советы помогут снизить гликемический индекс блюда и сохранить здоровье.
Самый лёгкий способ сделать батат полезнее — не очищать его перед приготовлением.
"Кожура батата богата клетчаткой, которая регулирует сахар в крови и делает блюдо более полезным", — объясняет диетолог Сибеле Сантос.
Ещё одна хитрость — подавать батат вместе с белковыми продуктами:
курицей;
рыбой;
тофу.
Белок замедляет усвоение углеводов и не позволяет сахару в крови резко повышаться.
"Белок замедляет усвоение углеводов и помогает стабилизировать уровень глюкозы", — уточняет специалист.
Отличная идея — добавить к батату специи вроде корицы или куркумы. Они не только усиливают вкус, но и нормализуют уровень сахара.
Хотя пюре из батата очень вкусное, от него лучше воздержаться. При измельчении углеводы быстро усваиваются, что резко повышает уровень сахара в крови. Лучше запекать или варить клубни целиком.
"Пюре быстро повышает глюкозу из-за измельчения, поэтому лучше батат варить или запекать целиком", — подводит итог диетолог.
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