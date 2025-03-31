Клубника без грязи и микробов: используйте один необычный ингредиент

Вы уверены, что правильно моете овощи и фрукты? Скорее всего — нет. Метод с уксусом и содой, хоть и считается классическим, не даёт нужного эффекта. Почему?
Уксус и сода — оба средства действительно обладают дезинфицирующими свойствами. Но вместе они попросту нейтрализуют действия друг друга. Как утверждают многие биологи, "в тандеме они теряют эффективность". Получается, трата времени — без результата.
Секрет — в веществе, о котором редко говорят. Речь идёт о гипохлорите натрия. Достаточно растворить всего одну чайную ложку в литре воды, перемешать — и замочить в этом составе овощи или фрукты на 10 минут. После — обязательно тщательно промыть под холодной водой и аккуратно просушить чистым полотенцем.
Важно: сначала вымойте руки, затем вытирайте их и продукты разными, обязательно чистыми полотенцами. Это поможет избежать перекрёстного загрязнения.
Некоторые ягоды — как клубника, черешня или малина — особенно капризны. После мытья они могут оставлять следы на ткани. Чтобы не испортить полотенце, можно использовать салфетки или ткань того же цвета, например, красного. Простой, но удобный трюк.
Фрукты и овощи, особенно привезённые издалека, накапливают гораздо больше грязи и микробов. Без хорошей мойки не обойтись.
Прежде всего — ради безопасности. Чистка помогает избавиться не только от пыли и земли, но и от опасных бактерий, вроде сальмонеллы и кишечной палочки. А заодно — от остатков пестицидов.
Кроме того, хорошо вымытые продукты сохраняют вкус лучше. А значит, и пользы, и удовольствия будет больше.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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