Клубника без грязи и микробов: используйте один необычный ингредиент

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы уверены, что правильно моете овощи и фрукты? Скорее всего — нет. Метод с уксусом и содой, хоть и считается классическим, не даёт нужного эффекта. Почему?

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

Уксус и сода — оба средства действительно обладают дезинфицирующими свойствами. Но вместе они попросту нейтрализуют действия друг друга. Как утверждают многие биологи, "в тандеме они теряют эффективность". Получается, трата времени — без результата.

Что работает лучше

Секрет — в веществе, о котором редко говорят. Речь идёт о гипохлорите натрия. Достаточно растворить всего одну чайную ложку в литре воды, перемешать — и замочить в этом составе овощи или фрукты на 10 минут. После — обязательно тщательно промыть под холодной водой и аккуратно просушить чистым полотенцем.

Важно: сначала вымойте руки, затем вытирайте их и продукты разными, обязательно чистыми полотенцами. Это поможет избежать перекрёстного загрязнения.

А если фрукты нежные

Некоторые ягоды — как клубника, черешня или малина — особенно капризны. После мытья они могут оставлять следы на ткани. Чтобы не испортить полотенце, можно использовать салфетки или ткань того же цвета, например, красного. Простой, но удобный трюк.

Фрукты и овощи, особенно привезённые издалека, накапливают гораздо больше грязи и микробов. Без хорошей мойки не обойтись.

Зачем всё это

Прежде всего — ради безопасности. Чистка помогает избавиться не только от пыли и земли, но и от опасных бактерий, вроде сальмонеллы и кишечной палочки. А заодно — от остатков пестицидов.

Кроме того, хорошо вымытые продукты сохраняют вкус лучше. А значит, и пользы, и удовольствия будет больше.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

