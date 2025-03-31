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Эти листья могут быть опасны: как правильно мыть капусту и салат

Еда

Салат и капуста — частые гости на тарелках тех, кто заботится о здоровье и выбирает лёгкую пищу. Но мало кто задумывается, что именно эти овощи могут быть источником загрязнений. Всё из-за того, что они растут прямо в земле и часто попадают в салатницу в сыром виде.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

Правильная гигиена овощей — не занудство, а элементарная забота о себе и близких. Поэтому если вы до сих пор просто ополаскиваете листья водой — пора менять подход.

Как правильно мыть листья: пошаговая инструкция

Очистка должна быть не быстрой, а тщательной. Вот как это делается:

  • Удалите внешние листья — они собирают больше всего грязи.
  • Разделите кочан или головку на отдельные листы.
  • Каждый лист промойте под струёй воды, убирая видимую грязь и насекомых.
  • Приготовьте раствор: на 1 литр воды — 1 столовая ложка пищевого антисептика (гипохлорита натрия, например, обычной белизны) или спецсредства для овощей.
  • Замочите листья на 15 минут.
  • Хорошо промойте и высушите — бумажным полотенцем или просто на решётке.

А как же уксус и лимон

Да, многие используют уксус или лимон для дезинфекции. Но стоит знать: такие методы не убивают бактерии полностью. Они лишь частично удаляют загрязнения и запахи. Поэтому уксус и лимон можно использовать, но только после обработки антисептиком, а не вместо него.

Репчатая ошибка: не мойте уже порезанную капусту

Частая ошибка — промывать капусту уже после нарезки. Это неправильно: внутри кочана также могут скрываться микробы. Лучше разбирать капусту на листья, промывать каждый — и только потом нарезать.

Почему это важно

Соблюдая простые правила, вы обезопасите себя от возможных отравлений и добавите уверенности в каждую тарелку свежего салата.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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