Эти листья могут быть опасны: как правильно мыть капусту и салат

Салат и капуста — частые гости на тарелках тех, кто заботится о здоровье и выбирает лёгкую пищу. Но мало кто задумывается, что именно эти овощи могут быть источником загрязнений. Всё из-за того, что они растут прямо в земле и часто попадают в салатницу в сыром виде.
Правильная гигиена овощей — не занудство, а элементарная забота о себе и близких. Поэтому если вы до сих пор просто ополаскиваете листья водой — пора менять подход.
Очистка должна быть не быстрой, а тщательной. Вот как это делается:
Да, многие используют уксус или лимон для дезинфекции. Но стоит знать: такие методы не убивают бактерии полностью. Они лишь частично удаляют загрязнения и запахи. Поэтому уксус и лимон можно использовать, но только после обработки антисептиком, а не вместо него.
Частая ошибка — промывать капусту уже после нарезки. Это неправильно: внутри кочана также могут скрываться микробы. Лучше разбирать капусту на листья, промывать каждый — и только потом нарезать.
Соблюдая простые правила, вы обезопасите себя от возможных отравлений и добавите уверенности в каждую тарелку свежего салата.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные).
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