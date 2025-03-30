ТОП-5 самых простых, но вкусных блюд от бабушек СССР

В советское время хозяйки умели готовить вкусные блюда из самых простых продуктов.
Эти рецепты передавались из поколения в поколение, а их вкус до сих пор вызывает тёплую ностальгию. Вот ТОП таких блюд.
1. Жареная картошка с луком и салом
Что нужно: картофель, лук, сало, соль, перец.
Как готовили:
Сало нарезали кубиками и обжаривали, пока не вытопится жир. Затем добавляли лук и картофель, нарезанный тонкими ломтиками. Жарили на среднем огне до золотистой корочки, иногда накрывая крышкой для мягкости.
Почему вкусно? Простое, сытное и ароматное блюдо, которое готовили на ужин в каждой семье.
2. Макароны по-флотски
Что нужно: макароны, фарш (или варёное мясо), лук, соль, перец.
Как готовили:
Макароны отваривают, фарш или мясо обжаривают с луком, затем всё смешивают и прогревают на сковороде.
Почему вкусно? Дёшево, просто и сытно. Классика столовских обедов и домашних ужинов.
3. Драники (картофельные оладьи)
Что нужно: картофель, яйцо, мука, соль, масло для жарки.
Как готовили:
Картофель тёрли на мелкой тёрке, добавляли яйцо, немного муки и соли. Обжаривали небольшие оладьи на сковороде до румяной корочки.
Почему вкусно? Хрустящие снаружи, мягкие внутри — особенно вкусно со сметаной!
4. Манная каша с маслом и сахаром
Что нужно: манка, молоко (или вода), сахар, масло.
Как готовили:
В горячее молоко тонкой струйкой всыпали манку, постоянно помешивая, добавляли сахар и варили пару минут. В конце — кусочек сливочного масла.
Почему вкусно? Нежная, сладкая каша, знакомая каждому с детства.
5. Пирожки с капустой или картошкой
Ароматная выпечка, которая согревает и радует. Начинка может быть разнообразной: капуста, картофель, мясо, грибы, рыба.
Идеально подходят для семейных посиделок.
Эти блюда — настоящие символы советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.