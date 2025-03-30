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ТОП-5 самых простых, но вкусных блюд от бабушек СССР

2:26
Еда

В советское время хозяйки умели готовить вкусные блюда из самых простых продуктов.

Макароны по-флотски
Фото: commons.wikimedia.org by Insider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Макароны по-флотски

Эти рецепты передавались из поколения в поколение, а их вкус до сих пор вызывает тёплую ностальгию. Вот ТОП таких блюд.

1. Жареная картошка с луком и салом

Что нужно: картофель, лук, сало, соль, перец.

Как готовили:

Сало нарезали кубиками и обжаривали, пока не вытопится жир. Затем добавляли лук и картофель, нарезанный тонкими ломтиками. Жарили на среднем огне до золотистой корочки, иногда накрывая крышкой для мягкости.

Почему вкусно? Простое, сытное и ароматное блюдо, которое готовили на ужин в каждой семье.

2. Макароны по-флотски

Что нужно: макароны, фарш (или варёное мясо), лук, соль, перец.

Как готовили:

Макароны отваривают, фарш или мясо обжаривают с луком, затем всё смешивают и прогревают на сковороде.

Почему вкусно? Дёшево, просто и сытно. Классика столовских обедов и домашних ужинов.

3. Драники (картофельные оладьи)

Что нужно: картофель, яйцо, мука, соль, масло для жарки.

Как готовили:

Картофель тёрли на мелкой тёрке, добавляли яйцо, немного муки и соли. Обжаривали небольшие оладьи на сковороде до румяной корочки.

Почему вкусно? Хрустящие снаружи, мягкие внутри — особенно вкусно со сметаной!

4. Манная каша с маслом и сахаром

Что нужно: манка, молоко (или вода), сахар, масло.

Как готовили:

В горячее молоко тонкой струйкой всыпали манку, постоянно помешивая, добавляли сахар и варили пару минут. В конце — кусочек сливочного масла.

Почему вкусно? Нежная, сладкая каша, знакомая каждому с детства.

5. Пирожки с капустой или картошкой

Ароматная выпечка, которая согревает и радует. Начинка может быть разнообразной: капуста, картофель, мясо, грибы, рыба.

Идеально подходят для семейных посиделок.

Эти блюда — настоящие символы советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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