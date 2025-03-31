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Латте и капучино дома: без кофемашины, но с идеальной пенкой

3:01
Еда

Капучино, латте, флэт уайт, раф — в этих напитках одна деталь играет решающую роль. Это не кофе и не сахар. Это пенка. Плотная, шелковистая, ароматная. Хотите научиться готовить её дома — не хуже, чем в кофейне? Ниже — пошаговая инструкция без дорогого оборудования.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Кофе и пенка: зачем она нужна?

Молочная пена не только влияет на вкус и текстуру напитка, но и превращает обычный кофе в атмосферу. Вот основные форматы:

  • Капучино — ⅓ эспрессо, ⅓ молока, ⅓ густой пены.

  • Латте — ⅓ эспрессо, ⅔ молока и немного воздушной пены.

  • Флэт уайт — двойной эспрессо, ⅔ молока и тонкий слой бархатной пены.

  • Раф — эспрессо, сироп и молоко взбиваются вместе в лёгкую кремовую массу.

5 домашних способов взбить молоко:

  1. Френч-пресс
    Самый доступный способ. Налейте горячее (60-65 °C) молоко на треть объема, быстро поднимайте и опускайте поршень 20-30 секунд. Немного постучите дном о стол — уберёт крупные пузыри.

  2. Венчик или миксер
    Идеально для латте. Взбивайте подогретое молоко круговыми движениями 1-2 минуты. Пенка получится нежной, хоть и быстро оседает.

  3. Блендер
    Быстро и легко. Нагрейте молоко, взбивайте 15-20 секунд на средней скорости. Минус — пена с крупными пузырями.

  4. Банка с крышкой
    Если под рукой ничего нет — заливаем молоко на ⅓, плотно закрываем и трясём 30-40 секунд. Потом прогреваем в микроволновке (30 секунд).

  5. Капучинатор
    Идеальный результат с минимумом усилий. В питчер наливаем молоко, под углом вводим капучинатор, даём пару импульсов пара, затем вспениваем до 65 °C.

Что и как лучше взбивать:

  • Капучино — капучинатор.

  • Латте — венчик, миксер или блендер.

  • Флэт уайт — френч-пресс или капучинатор.

  • Раф — блендер или баночка.

Какое молоко выбрать:

  • Идеальное: свежее, 3,2-3,5% жирности.

  • Обезжиренное: даёт больше пены, но она менее плотная.

  • Растительное: взбивается хуже, особенно овсяное и кокосовое — потребуется опыт.

  • Температура: 60-65 °C. Ни кипяток, ни холод не дадут нужного результата.

Ошибки, которые всё портят:

  • Кипятите молоко? Пена не образуется.

  • Слишком долго взбиваете? Получите резиновую пенку.

  • Берёте пластиковую миску? Металл лучше проводит тепло.

  • Наливаете полную чашку? Лучше ⅓ - иначе пена "съедает" воздух.

  • Пытаетесь на глаз? Купите термометр — пригодится.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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