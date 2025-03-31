Латте и капучино дома: без кофемашины, но с идеальной пенкой

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Капучино, латте, флэт уайт, раф — в этих напитках одна деталь играет решающую роль. Это не кофе и не сахар. Это пенка. Плотная, шелковистая, ароматная. Хотите научиться готовить её дома — не хуже, чем в кофейне? Ниже — пошаговая инструкция без дорогого оборудования.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Кофе и пенка: зачем она нужна?

Молочная пена не только влияет на вкус и текстуру напитка, но и превращает обычный кофе в атмосферу. Вот основные форматы:

Капучино — ⅓ эспрессо, ⅓ молока, ⅓ густой пены.

Латте — ⅓ эспрессо, ⅔ молока и немного воздушной пены.

Флэт уайт — двойной эспрессо, ⅔ молока и тонкий слой бархатной пены.

Раф — эспрессо, сироп и молоко взбиваются вместе в лёгкую кремовую массу.

5 домашних способов взбить молоко:

Френч-пресс

Самый доступный способ. Налейте горячее (60-65 °C) молоко на треть объема, быстро поднимайте и опускайте поршень 20-30 секунд. Немного постучите дном о стол — уберёт крупные пузыри. Венчик или миксер

Идеально для латте. Взбивайте подогретое молоко круговыми движениями 1-2 минуты. Пенка получится нежной, хоть и быстро оседает. Блендер

Быстро и легко. Нагрейте молоко, взбивайте 15-20 секунд на средней скорости. Минус — пена с крупными пузырями. Банка с крышкой

Если под рукой ничего нет — заливаем молоко на ⅓, плотно закрываем и трясём 30-40 секунд. Потом прогреваем в микроволновке (30 секунд). Капучинатор

Идеальный результат с минимумом усилий. В питчер наливаем молоко, под углом вводим капучинатор, даём пару импульсов пара, затем вспениваем до 65 °C.

Что и как лучше взбивать:

Капучино — капучинатор.

Латте — венчик, миксер или блендер.

Флэт уайт — френч-пресс или капучинатор.

Раф — блендер или баночка.

Какое молоко выбрать:

Идеальное: свежее, 3,2-3,5% жирности.

Обезжиренное: даёт больше пены, но она менее плотная.

Растительное: взбивается хуже, особенно овсяное и кокосовое — потребуется опыт.

Температура: 60-65 °C. Ни кипяток, ни холод не дадут нужного результата.

Ошибки, которые всё портят:

Кипятите молоко? Пена не образуется.

Слишком долго взбиваете? Получите резиновую пенку.

Берёте пластиковую миску? Металл лучше проводит тепло.

Наливаете полную чашку? Лучше ⅓ - иначе пена "съедает" воздух.

Пытаетесь на глаз? Купите термометр — пригодится.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

