Латте и капучино дома: без кофемашины, но с идеальной пенкой

Капучино, латте, флэт уайт, раф — в этих напитках одна деталь играет решающую роль. Это не кофе и не сахар. Это пенка. Плотная, шелковистая, ароматная. Хотите научиться готовить её дома — не хуже, чем в кофейне? Ниже — пошаговая инструкция без дорогого оборудования.
Молочная пена не только влияет на вкус и текстуру напитка, но и превращает обычный кофе в атмосферу. Вот основные форматы:
Капучино — ⅓ эспрессо, ⅓ молока, ⅓ густой пены.
Латте — ⅓ эспрессо, ⅔ молока и немного воздушной пены.
Флэт уайт — двойной эспрессо, ⅔ молока и тонкий слой бархатной пены.
Раф — эспрессо, сироп и молоко взбиваются вместе в лёгкую кремовую массу.
Френч-пресс
Самый доступный способ. Налейте горячее (60-65 °C) молоко на треть объема, быстро поднимайте и опускайте поршень 20-30 секунд. Немного постучите дном о стол — уберёт крупные пузыри.
Венчик или миксер
Идеально для латте. Взбивайте подогретое молоко круговыми движениями 1-2 минуты. Пенка получится нежной, хоть и быстро оседает.
Блендер
Быстро и легко. Нагрейте молоко, взбивайте 15-20 секунд на средней скорости. Минус — пена с крупными пузырями.
Банка с крышкой
Если под рукой ничего нет — заливаем молоко на ⅓, плотно закрываем и трясём 30-40 секунд. Потом прогреваем в микроволновке (30 секунд).
Капучинатор
Идеальный результат с минимумом усилий. В питчер наливаем молоко, под углом вводим капучинатор, даём пару импульсов пара, затем вспениваем до 65 °C.
Капучино — капучинатор.
Латте — венчик, миксер или блендер.
Флэт уайт — френч-пресс или капучинатор.
Раф — блендер или баночка.
Идеальное: свежее, 3,2-3,5% жирности.
Обезжиренное: даёт больше пены, но она менее плотная.
Растительное: взбивается хуже, особенно овсяное и кокосовое — потребуется опыт.
Температура: 60-65 °C. Ни кипяток, ни холод не дадут нужного результата.
Кипятите молоко? Пена не образуется.
Слишком долго взбиваете? Получите резиновую пенку.
Берёте пластиковую миску? Металл лучше проводит тепло.
Наливаете полную чашку? Лучше ⅓ - иначе пена "съедает" воздух.
Пытаетесь на глаз? Купите термометр — пригодится.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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