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Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки

Еда

Если вам хочется горячего, наваристого и по-настоящему уютного супа, этот рецепт — находка. Перловка придаёт блюду густоту, грибы — глубину вкуса, а куриный бульон делает всё это максимально сытным. И не пугайтесь перловки — мы её не варим, а распариваем, и результат выходит отличный!

Картофельный суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный суп

Ингредиенты:

  • Куриные голени — 6 шт.

  • Перловка — 0,5 стакана

  • Сушёные грибы — 50 г

  • Картофель — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук — 1 большая луковица

  • Масло сливочное — 2 ст. л.

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Лавровый лист — по вкусу

Как приготовить:

1. Распариваем перловку
Промойте крупу, переложите в дуршлаг. Установите его над кастрюлей с кипящей водой, накройте крышкой и оставьте на 30 минут — перловка станет мягкой, но не разварится.

2. Варим бульон и подготавливаем грибы
Голени отварите в 1,5 л воды с солью 30 минут. Выньте, остудите. Бульон процедите. Сушёные грибы промойте, залейте кипятком на 15 минут. Нарежьте соломкой, жидкость процедите.

3. Объединяем бульоны и добавляем крупу
Смешайте куриный бульон с грибным настоем, доведите до кипения. Всыпьте перловку, варите 20 минут.

4. Подготавливаем овощи
Картошку, морковь и лук нарежьте кубиками. Добавьте картофель в суп — варите 10 минут.

5. Обжариваем овощи и грибы
На сковороде растопите сливочное масло с растительным. Обжарьте лук и морковь 3 минуты, затем добавьте грибы и жарьте ещё 5 минут.

6. Финальные штрихи
Снимите мясо с костей, нарежьте. Добавьте мясо и обжарку в суп. Варите ещё 5 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Подавайте суп горячим, со сметаной и свежим укропом. Можно и хлеба не подавать — такой густой и наваристый он выходит. Идеально для зимних вечеров и после долгой прогулки.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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