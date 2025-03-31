Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки

Если вам хочется горячего, наваристого и по-настоящему уютного супа, этот рецепт — находка. Перловка придаёт блюду густоту, грибы — глубину вкуса, а куриный бульон делает всё это максимально сытным. И не пугайтесь перловки — мы её не варим, а распариваем, и результат выходит отличный!
Куриные голени — 6 шт.
Перловка — 0,5 стакана
Сушёные грибы — 50 г
Картофель — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 большая луковица
Масло сливочное — 2 ст. л.
Масло растительное — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Лавровый лист — по вкусу
1. Распариваем перловку
Промойте крупу, переложите в дуршлаг. Установите его над кастрюлей с кипящей водой, накройте крышкой и оставьте на 30 минут — перловка станет мягкой, но не разварится.
2. Варим бульон и подготавливаем грибы
Голени отварите в 1,5 л воды с солью 30 минут. Выньте, остудите. Бульон процедите. Сушёные грибы промойте, залейте кипятком на 15 минут. Нарежьте соломкой, жидкость процедите.
3. Объединяем бульоны и добавляем крупу
Смешайте куриный бульон с грибным настоем, доведите до кипения. Всыпьте перловку, варите 20 минут.
4. Подготавливаем овощи
Картошку, морковь и лук нарежьте кубиками. Добавьте картофель в суп — варите 10 минут.
5. Обжариваем овощи и грибы
На сковороде растопите сливочное масло с растительным. Обжарьте лук и морковь 3 минуты, затем добавьте грибы и жарьте ещё 5 минут.
6. Финальные штрихи
Снимите мясо с костей, нарежьте. Добавьте мясо и обжарку в суп. Варите ещё 5 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
Подавайте суп горячим, со сметаной и свежим укропом. Можно и хлеба не подавать — такой густой и наваристый он выходит. Идеально для зимних вечеров и после долгой прогулки.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!