Куриные биточки с грибной подливкой — нежность на сковороде

Казалось бы, обычные котлеты, но стоит сделать их чуть меньше и подать в ароматной подливе — и на столе уже не будни, а настоящий гастрономический уют. Биточки — это те же котлеты, только в мини-версии и с особенным шармом. А грибной соус здесь не просто дополнение, а полноценный партнёр: насыщенный, сливочный и очень домашний.
Для биточков:
Куриное филе — 4 шт.
Яйцо — 1 шт.
Желтки — 2 шт.
Сметана (жирная) — 1 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Для соуса:
Шампиньоны — 500 г
Лук — 1 большая головка
Молоко — 3 стакана
Сливочное масло — 3 ст. л.
Мука — 2 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Подготовим фарш
Филе нарежьте мелко или отбейте, чтобы получился почти фарш. Чеснок измельчите и добавьте к мясу вместе с крахмалом, солью и перцем.
2. Соединяем ингредиенты
Взбейте яйцо с желтками и сметаной, добавьте в фарш и хорошо вымешайте. Оставьте массу в холодильнике на 30 минут — так биточки будут держать форму.
3. Готовим соус
Грибы нарежьте, лук — ещё мельче. Обжарьте лук на сливочном масле 5 минут, добавьте грибы и готовьте на сильном огне ещё 5 минут. Затем всыпьте муку, перемешайте, тушите 2 минуты.
4. Завариваем соус молоком
Постепенно влейте молоко, помешивая, и варите до загустения — примерно 3-4 минуты. Посолите, поперчите. Соус должен получиться бархатистым и ароматным.
5. Формируем и жарим биточки
Смажьте руки маслом и слепите небольшие круглые биточки. Обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
6. Подача
Готовые биточки щедро полейте тёплым грибным соусом. Можно подать с картофельным пюре, пастой или даже кашей.
Миниатюрные, сочные и ароматные — эти биточки с грибной подливкой станут любимым блюдом всей семьи. А ещё их легко превратить в изысканную подачу для гостей!
Бито́чки битки́ (от "битое мясо") — блюдо русской кухни в виде небольших рубленых котлет плоско-круглой формы толщиной 2-2,5 см и диаметром 6 см из мясной или рыбной котлетной массы в панировке.
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