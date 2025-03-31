Куриные биточки с грибной подливкой — нежность на сковороде

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, обычные котлеты, но стоит сделать их чуть меньше и подать в ароматной подливе — и на столе уже не будни, а настоящий гастрономический уют. Биточки — это те же котлеты, только в мини-версии и с особенным шармом. А грибной соус здесь не просто дополнение, а полноценный партнёр: насыщенный, сливочный и очень домашний.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты:

Для биточков:

Куриное филе — 4 шт.

Яйцо — 1 шт.

Желтки — 2 шт.

Сметана (жирная) — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Для соуса:

Шампиньоны — 500 г

Лук — 1 большая головка

Молоко — 3 стакана

Сливочное масло — 3 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовим фарш

Филе нарежьте мелко или отбейте, чтобы получился почти фарш. Чеснок измельчите и добавьте к мясу вместе с крахмалом, солью и перцем.

2. Соединяем ингредиенты

Взбейте яйцо с желтками и сметаной, добавьте в фарш и хорошо вымешайте. Оставьте массу в холодильнике на 30 минут — так биточки будут держать форму.

3. Готовим соус

Грибы нарежьте, лук — ещё мельче. Обжарьте лук на сливочном масле 5 минут, добавьте грибы и готовьте на сильном огне ещё 5 минут. Затем всыпьте муку, перемешайте, тушите 2 минуты.

4. Завариваем соус молоком

Постепенно влейте молоко, помешивая, и варите до загустения — примерно 3-4 минуты. Посолите, поперчите. Соус должен получиться бархатистым и ароматным.

5. Формируем и жарим биточки

Смажьте руки маслом и слепите небольшие круглые биточки. Обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

6. Подача

Готовые биточки щедро полейте тёплым грибным соусом. Можно подать с картофельным пюре, пастой или даже кашей.

Миниатюрные, сочные и ароматные — эти биточки с грибной подливкой станут любимым блюдом всей семьи. А ещё их легко превратить в изысканную подачу для гостей!

Уточнения

Бито́чки битки́ (от "битое мясо") — блюдо русской кухни в виде небольших рубленых котлет плоско-круглой формы толщиной 2-2,5 см и диаметром 6 см из мясной или рыбной котлетной массы в панировке.

