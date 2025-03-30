Нежные блины на кефире: никакого молока и сложностей

Остался в холодильнике кислый кефир и рука не поднимается вылить? Значит, самое время испечь завари́стые блины! Они получаются тонкими, мягкими и в меру румяными, а главное — отлично снимаются со сковороды и не рвутся. Этот простой рецепт поможет утилизировать продукт с пользой и вкусом.
Подходит для: завтрака, Масленицы, вегетарианского меню (ово-лакто)
Мука — 150 г
Кефир (кислый, не старше 3 дней) — 150 мл
Кипяток — 150 мл
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 2,5 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — ½ ч. л.
Сода — ½ ч. л.
1. Подготовка
Заранее достаньте кефир и яйцо из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Просейте муку с содой, вскипятите воду.
2. Замешиваем тесто
В миске соедините кефир, яйцо, соль и сахар. Слегка взбейте венчиком. Добавьте просеянную муку и тщательно перемешайте — получится густое тесто.
3. Завариваем кипятком
Влейте 2 ст. л. растительного масла. Затем, тонкой струйкой и при постоянном помешивании, добавьте кипяток. Перемешайте до однородности и дайте тесту постоять 10-15 минут.
4. Выпекаем блины
Разогрейте сковороду (⌀ 22-24 см) 1,5-2 минуты, смажьте оставшимся маслом. Налейте немного теста и распределите его, наклоняя сковородку.
5. Обжарка
Жарьте блин с одной стороны до матовости поверхности и подрумянивания краёв (1-1,5 мин), затем переверните и готовьте ещё 30-45 секунд.
6. Подача
Готовые блины складывайте стопкой — так они дольше останутся тёплыми и мягкими. Подавайте с мёдом, вареньем, сметаной или начинкой по вкусу.
Такие блины — не просто спасение кислого кефира, а настоящая находка: пышные, эластичные, вкусные и универсальные. Захотите повторить — и кефир будете специально "забывать" в холодильнике.
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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