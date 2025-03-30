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Нежные блины на кефире: никакого молока и сложностей

2:30
Еда

Остался в холодильнике кислый кефир и рука не поднимается вылить? Значит, самое время испечь завари́стые блины! Они получаются тонкими, мягкими и в меру румяными, а главное — отлично снимаются со сковороды и не рвутся. Этот простой рецепт поможет утилизировать продукт с пользой и вкусом.

Блины
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Подходит для: завтрака, Масленицы, вегетарианского меню (ово-лакто)

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Мука — 150 г

  • Кефир (кислый, не старше 3 дней) — 150 мл

  • Кипяток — 150 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 2,5 ст. л.

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — &frac12 ч. л.

  • Сода — &frac12 ч. л.

Пошаговое приготовление:

1. Подготовка
Заранее достаньте кефир и яйцо из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Просейте муку с содой, вскипятите воду.

2. Замешиваем тесто
В миске соедините кефир, яйцо, соль и сахар. Слегка взбейте венчиком. Добавьте просеянную муку и тщательно перемешайте — получится густое тесто.

3. Завариваем кипятком
Влейте 2 ст. л. растительного масла. Затем, тонкой струйкой и при постоянном помешивании, добавьте кипяток. Перемешайте до однородности и дайте тесту постоять 10-15 минут.

4. Выпекаем блины
Разогрейте сковороду (⌀ 22-24 см) 1,5-2 минуты, смажьте оставшимся маслом. Налейте немного теста и распределите его, наклоняя сковородку.

5. Обжарка
Жарьте блин с одной стороны до матовости поверхности и подрумянивания краёв (1-1,5 мин), затем переверните и готовьте ещё 30-45 секунд.

6. Подача
Готовые блины складывайте стопкой — так они дольше останутся тёплыми и мягкими. Подавайте с мёдом, вареньем, сметаной или начинкой по вкусу.

Такие блины — не просто спасение кислого кефира, а настоящая находка: пышные, эластичные, вкусные и универсальные. Захотите повторить — и кефир будете специально "забывать" в холодильнике.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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