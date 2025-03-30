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Жаркое без мяса, от которого не оторваться — всё дело в одном ингредиенте

2:26
Еда

Забудьте всё, что вы думали о постных блюдах. Это жаркое — яркое, насыщенное и ароматное, с грибами, овощами и неожиданным акцентом в виде солёных огурцов. Такой состав не оставит равнодушными ни вегетарианцев, ни тех, кто просто хочет устроить вкусный перерыв от мяса. И, главное, всё просто и доступно.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г

  • Вешенки — 140 г

  • Сладкий красный перец — 100 г

  • Солёные огурцы — 70 г

  • Репчатый лук — 70 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Овощной бульон — 300 мл

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Хмели-сунели — 1 ч. л.

  • Укроп и петрушка — по 2 веточки

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

1. Подготовка продуктов
Картофель нарежьте крупными кубиками и оставьте в холодной воде. Лук и перец — крупно. Огурцы — средними кубиками. Вешенки очистите и порежьте крупно. Зелень измельчите.

2. Обжарка овощей
Слейте воду с картофеля, обсушите его. Разогрейте масло на сковороде и жарьте картофель 10 минут, пока он не станет слегка золотистым.

3. Добавляем аромат
Засыпьте лук и жарьте ещё 5 минут. Затем добавьте перец и вешенки — обжаривайте, помешивая, около 7 минут.

4. Вливаем бульон
Залейте содержимое сковороды овощным бульоном. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели и чеснок, пропущенный через пресс. Прикройте крышкой.

5. Тушим до готовности
На слабом огне тушите 10 минут. Затем добавьте большую часть зелени и подержите под крышкой ещё 3 минуты.

6. Подача
Разложите по тарелкам, посыпьте оставшейся зеленью. Подавайте с постной сметаной или майонезом. Хотите сытнее? Добавьте крошки тофу.

Такое жаркое — идеальный пример того, что постные блюда могут быть глубокими по вкусу и насыщенными по текстуре. Вешенки дают плотность, огурцы — яркую нотку, а бульон и специи собирают всё воедино.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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