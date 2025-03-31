Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растет как сумасшедший: лучшие места в доме для хлорофитума
Любовь, смех и музыка: Подольская раскрыла секрет, какой Пресняков муж и отец — сокровенные слова в день рождения
Забытые легковые автомобили СССР  
Секрет больших денег: как США планируют заработать 6 триллионов долларов за 10 лет
Крабовые палочки — в мусорку: чем их заменяют шеф-повара
Весенний лайфхак: как потратить в 2 раза меньше на ремонт
Как привычки других людей влияют на твою долгую жизнь
Почему советские мотоциклы Урал и Днепр до сих пор популярны за границей
Забудьте о болях в спине: это упражнение сотворит чудо с позвоночником

Приготовьте самосы с курицей и карри: откройте гастрономические двери в Индию без визы и затрат

2:30
Еда

Аперитивный ужин — это изысканное сочетание простоты и изысканности, которое подарит вам массу приятных впечатлений. Он станет идеальным вариантом для приятного времяпрепровождения в уютной атмосфере. Вам нужно лишь приготовить блюда, подать их, а затем расслабиться и наслаждаться моментом.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Аперитивный ужин сочетает в себе сытность обеда и праздничность аперитива. Это универсальное решение, которое понравится всем гурманам. Он позволяет экспериментировать с различными рецептами, комбинировать вкусы и удивлять гостей оригинальными идеями. Вы можете наслаждаться им, не опасаясь переесть, в менее формальной обстановке и с широким выбором заранее приготовленных блюд. Просто наполните подносы и предложите гостям — волшебство произойдет само собой!

Самосы с курицей и карри: путешествие в Индию

Самосы — это популярное блюдо индийской кухни, которое завоевало популярность и во Франции. Это небольшие треугольники из теста с ароматной начинкой. Приготовьте их на ужин, и вы отправитесь в кулинарное путешествие по Индии, уверяет французское издание Cuisineaz.

Ингредиенты (на 4 персоны):

  • Листы слоёного теста: 4
  • Куриное филе: 2 штуки
  • Сметана полугустой консистенции: 250 г
  • Карри: 1 столовая ложка
  • Куркума: 1 столовая ложка
  • Кориандр: 1 столовая ложка
  • Лук: 1 штука
  • Оливковое масло
  • Соль и перец

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 210°C (отметка 7 на газовой плите). Нарежьте лук и куриное филе небольшими кубиками. Обжарьте в 1 столовой ложке оливкового масла до мягкости.
  2. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Затем добавьте карри, куркуму, кориандр, соль и перец, снова перемешайте.
  3. Разрежьте листы теста на две или три части в зависимости от количества самосов.
  4. Положите столовую ложку начинки на один конец теста, затем сложите в форме треугольника. Заправьте последний конец внутрь, чтобы закрыть треугольник.
  5. Слегка смажьте самосы маслом. Выпекайте в духовке 10 минут до золотистой корочки.
  6. Подавайте самосы горячими, и пусть ваше кулинарное путешествие начнется!

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Еда и рецепты
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР Аудио 
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Авто
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев собирается создать космические войска
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Как привычки других людей влияют на твою долгую жизнь
Почему советские мотоциклы Урал и Днепр до сих пор популярны за границей
Забудьте о болях в спине: это упражнение сотворит чудо с позвоночником
Надо было поговорить: Баста пожалел о ссоре с Децлом и раскрыл настоящую причину конфликта
Линька у кошек и собак: норма или сигнал бедствия
Шелк, атлас, кружево: как стирать бюстгальтеры из деликатных тканей, чтобы не испортить машинку и бельё
Пляжи, рифы, катамараны: карибский рай без толп туристов
Загадка Марианской впадины: как одна генетическая мутация помогает рыбам выживать на глубине 6000 метров
Весна на пределе: тренды, в которых правила отменены
Посади один раз — забудь о комарах: 7 растений, которые защитят тебя от насекомых летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.