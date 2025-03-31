Приготовьте самосы с курицей и карри: откройте гастрономические двери в Индию без визы и затрат

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Аперитивный ужин — это изысканное сочетание простоты и изысканности, которое подарит вам массу приятных впечатлений. Он станет идеальным вариантом для приятного времяпрепровождения в уютной атмосфере. Вам нужно лишь приготовить блюда, подать их, а затем расслабиться и наслаждаться моментом.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Аперитивный ужин сочетает в себе сытность обеда и праздничность аперитива. Это универсальное решение, которое понравится всем гурманам. Он позволяет экспериментировать с различными рецептами, комбинировать вкусы и удивлять гостей оригинальными идеями. Вы можете наслаждаться им, не опасаясь переесть, в менее формальной обстановке и с широким выбором заранее приготовленных блюд. Просто наполните подносы и предложите гостям — волшебство произойдет само собой!

Самосы с курицей и карри: путешествие в Индию

Самосы — это популярное блюдо индийской кухни, которое завоевало популярность и во Франции. Это небольшие треугольники из теста с ароматной начинкой. Приготовьте их на ужин, и вы отправитесь в кулинарное путешествие по Индии, уверяет французское издание Cuisineaz.

Ингредиенты (на 4 персоны):

Листы слоёного теста: 4

Куриное филе: 2 штуки

Сметана полугустой консистенции: 250 г

Карри: 1 столовая ложка

Куркума: 1 столовая ложка

Кориандр: 1 столовая ложка

Лук: 1 штука

Оливковое масло

Соль и перец

Приготовление:

Разогрейте духовку до 210°C (отметка 7 на газовой плите). Нарежьте лук и куриное филе небольшими кубиками. Обжарьте в 1 столовой ложке оливкового масла до мягкости. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Затем добавьте карри, куркуму, кориандр, соль и перец, снова перемешайте. Разрежьте листы теста на две или три части в зависимости от количества самосов. Положите столовую ложку начинки на один конец теста, затем сложите в форме треугольника. Заправьте последний конец внутрь, чтобы закрыть треугольник. Слегка смажьте самосы маслом. Выпекайте в духовке 10 минут до золотистой корочки. Подавайте самосы горячими, и пусть ваше кулинарное путешествие начнется!

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.

