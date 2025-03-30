Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кекс был на прилавках во всех гастрономах Советского Союза и знаком каждому, кто застал то время. Золотистый, рассыпчатый, с ароматом сливочного масла и большим количеством изюма, он радовал и взрослых, и детей. Его фирменная трещинка посередине — не дефект, а знак качества: именно так и должен выглядеть настоящий "Столичный". Готовится он просто, а вкус возвращает в тёплое прошлое.

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кекс с изюмом

Ингредиенты:

Сливочное масло — 175 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 175 г

Ванильный сахар — 10 г

Мука — 240 г

Изюм — 175 г

Разрыхлитель — 3 г

Соль — 2 г

Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

1. Подготовка

За час до начала приготовления достаньте масло из холодильника — оно должно размягчиться. Изюм промойте, обсушите (бумажными полотенцами или на воздухе).

2. Подготовка формы

Разогрейте духовку до 160 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, лишнее стряхните. Подойдёт прямоугольная (20x10 см) или круглая (⌀ 20 см).

3. Взбивание масла и яиц

Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Затем, по одному, добавляйте яйца, каждый раз тщательно взбивая.

4. Введение муки и изюма

Добавьте в массу изюм. В другой миске просейте муку с разрыхлителем и солью. Введите её в тесто и аккуратно вмешайте — лопаткой или миксером на низкой скорости.

5. Формировка и выпечка

Переложите тесто в форму, разровняйте. Если используете прямоугольную форму — смочите лопатку и сделайте по центру неглубокую бороздку (~1,5 см), чтобы получить ту самую фирменную трещинку.

6. Выпекание

Выпекайте в разогретой духовке около 1,5 часов. Готовность проверьте шпажкой — она должна выходить сухой.

7. Подача

Остудите кекс в форме, затем извлеките, посыпьте сахарной пудрой через сито. Нарежьте и подавайте к чаю — как в добрые старые времена.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

