Этот кекс был на прилавках во всех гастрономах Советского Союза и знаком каждому, кто застал то время. Золотистый, рассыпчатый, с ароматом сливочного масла и большим количеством изюма, он радовал и взрослых, и детей. Его фирменная трещинка посередине — не дефект, а знак качества: именно так и должен выглядеть настоящий "Столичный". Готовится он просто, а вкус возвращает в тёплое прошлое.
Сливочное масло — 175 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 175 г
Ванильный сахар — 10 г
Мука — 240 г
Изюм — 175 г
Разрыхлитель — 3 г
Соль — 2 г
Сахарная пудра — для украшения
1. Подготовка
За час до начала приготовления достаньте масло из холодильника — оно должно размягчиться. Изюм промойте, обсушите (бумажными полотенцами или на воздухе).
2. Подготовка формы
Разогрейте духовку до 160 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, лишнее стряхните. Подойдёт прямоугольная (20x10 см) или круглая (⌀ 20 см).
3. Взбивание масла и яиц
Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Затем, по одному, добавляйте яйца, каждый раз тщательно взбивая.
4. Введение муки и изюма
Добавьте в массу изюм. В другой миске просейте муку с разрыхлителем и солью. Введите её в тесто и аккуратно вмешайте — лопаткой или миксером на низкой скорости.
5. Формировка и выпечка
Переложите тесто в форму, разровняйте. Если используете прямоугольную форму — смочите лопатку и сделайте по центру неглубокую бороздку (~1,5 см), чтобы получить ту самую фирменную трещинку.
6. Выпекание
Выпекайте в разогретой духовке около 1,5 часов. Готовность проверьте шпажкой — она должна выходить сухой.
7. Подача
Остудите кекс в форме, затем извлеките, посыпьте сахарной пудрой через сито. Нарежьте и подавайте к чаю — как в добрые старые времена.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.