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Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой

2:29
Еда

Этот кекс был на прилавках во всех гастрономах Советского Союза и знаком каждому, кто застал то время. Золотистый, рассыпчатый, с ароматом сливочного масла и большим количеством изюма, он радовал и взрослых, и детей. Его фирменная трещинка посередине — не дефект, а знак качества: именно так и должен выглядеть настоящий "Столичный". Готовится он просто, а вкус возвращает в тёплое прошлое.

Кекс с изюмом
Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кекс с изюмом

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 175 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Сахар — 175 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Мука — 240 г

  • Изюм — 175 г

  • Разрыхлитель — 3 г

  • Соль — 2 г

  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить:

1. Подготовка
За час до начала приготовления достаньте масло из холодильника — оно должно размягчиться. Изюм промойте, обсушите (бумажными полотенцами или на воздухе).

2. Подготовка формы
Разогрейте духовку до 160 °C. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, лишнее стряхните. Подойдёт прямоугольная (20x10 см) или круглая (⌀ 20 см).

3. Взбивание масла и яиц
Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Затем, по одному, добавляйте яйца, каждый раз тщательно взбивая.

4. Введение муки и изюма
Добавьте в массу изюм. В другой миске просейте муку с разрыхлителем и солью. Введите её в тесто и аккуратно вмешайте — лопаткой или миксером на низкой скорости.

5. Формировка и выпечка
Переложите тесто в форму, разровняйте. Если используете прямоугольную форму — смочите лопатку и сделайте по центру неглубокую бороздку (~1,5 см), чтобы получить ту самую фирменную трещинку.

6. Выпекание
Выпекайте в разогретой духовке около 1,5 часов. Готовность проверьте шпажкой — она должна выходить сухой.

7. Подача
Остудите кекс в форме, затем извлеките, посыпьте сахарной пудрой через сито. Нарежьте и подавайте к чаю — как в добрые старые времена.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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