Знаете ли вы, какой овощ признали овощем года в Германии? Его точно стоит добавить в свой рацион

"Пастернак: овощ, который стоит добавить в свой рацион" — звучит интригующе, не правда ли? Давайте узнаем больше об этом удивительном корнеплоде, который завоевал популярность благодаря своему мягкому вкусу и богатому питательному составу.
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пастернак
Пастернак, происходящий из Средиземноморья, завоевал популярность благодаря своему мягкому вкусу и богатому питательному составу. В 2011–2012 году в Германии он был признан овощем года за разнообразие полезных свойств.
Пастернак содержит витамины (особенно витамин С), минералы (калий, фосфор, магний, железо) и пищевые волокна. Он улучшает пищеварение, поддерживает гормональный баланс и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Для мужчин пастернак полезен благодаря способности ускорять обмен веществ и улучшать когнитивные функции. Он также помогает снизить уровень "плохого" холестерина.
Женщины оценят пастернак за его положительное влияние на кожу и гормональный фон. Витамин С способствует синтезу коллагена, а антиоксиданты замедляют старение кожи. Фолиевая кислота важна для развития нервной системы плода у беременных.
Пастернак способствует снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и дают длительное чувство сытости.
Включение пастернака в рацион улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает здоровье кишечника и укрепляет иммунитет. Антиоксиданты в его составе помогают бороться с воспалениями и снижают риск заболеваний ЖКТ.
Пастернак также полезен для сердечно-сосудистой системы: калий регулирует артериальное давление, фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина, а пищевые волокна поддерживают стабильный уровень энергии.
Этот универсальный корнеплод можно использовать в супах, гарнирах, салатах и даже десертах, добавляя разнообразие и пользу в ваш рацион, пишет болгарское издание blitz.bg.
Уточнения
Пастерна́к (латPastinaca) — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура.