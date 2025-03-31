Знаете ли вы, какой овощ признали овощем года в Германии? Его точно стоит добавить в свой рацион

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

"Пастернак: овощ, который стоит добавить в свой рацион" — звучит интригующе, не правда ли? Давайте узнаем больше об этом удивительном корнеплоде, который завоевал популярность благодаря своему мягкому вкусу и богатому питательному составу.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пастернак

Пастернак, происходящий из Средиземноморья, завоевал популярность благодаря своему мягкому вкусу и богатому питательному составу. В 2011–2012 году в Германии он был признан овощем года за разнообразие полезных свойств.

Пастернак содержит витамины (особенно витамин С), минералы (калий, фосфор, магний, железо) и пищевые волокна. Он улучшает пищеварение, поддерживает гормональный баланс и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для мужчин пастернак полезен благодаря способности ускорять обмен веществ и улучшать когнитивные функции. Он также помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

Женщины оценят пастернак за его положительное влияние на кожу и гормональный фон. Витамин С способствует синтезу коллагена, а антиоксиданты замедляют старение кожи. Фолиевая кислота важна для развития нервной системы плода у беременных.

Пастернак способствует снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню пищевых волокон, которые улучшают пищеварение и дают длительное чувство сытости.

Включение пастернака в рацион улучшает работу пищеварительной системы, поддерживает здоровье кишечника и укрепляет иммунитет. Антиоксиданты в его составе помогают бороться с воспалениями и снижают риск заболеваний ЖКТ.

Пастернак также полезен для сердечно-сосудистой системы: калий регулирует артериальное давление, фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина, а пищевые волокна поддерживают стабильный уровень энергии.

Этот универсальный корнеплод можно использовать в супах, гарнирах, салатах и даже десертах, добавляя разнообразие и пользу в ваш рацион, пишет болгарское издание blitz.bg.

Уточнения

Пастерна́к (лат Pastinaca) — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура.

