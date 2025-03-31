Линцские пирожные с секретом: как добавить неповторимый вкус с помощью джема и клубничного варенья

Линцские пирожные с решетчатой текстурой — это изысканное лакомство, которое легко приготовить. В этом рецепте классическая творожная начинка гармонично сочетается с джемом и клубничным вареньем. Это не только обогащает вкус, но и позволяет создавать красивые геометрические узоры на поверхности.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с ягодами
Ингредиенты:
Тесто:
Мука — 400 г (плюс для посыпки)
Сахарная пудра — 200 г
Сливочное масло — 200 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло для смазывания формы
Творожная начинка:
Яйца (желтки и белки отдельно) — 2 шт.
Жирный творог — 500 г
Сахарная пудра — 100 г
Ром — 2 ст. ложки
Джем:
Сливовый джем — 100 г
Ром — 1 ст. ложка
Кукурузный крахмал — ¼ ч. ложки
Молотая корица
Клубничная начинка:
Клубничное варенье — 100 г
Приготовление:
Замесите тесто из муки, сахарной пудры, масла и яйца. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике минимум 2 часа.
Взбейте яичные белки до плотной пены. Смешайте творог с желтками, сахарной пудрой и ромом. Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу.
Для джемовой начинки смешайте джем с ромом, кукурузным крахмалом и молотой корицей.
Подготовьте прямоугольную форму для торта (22x30 см). Застелите бумагой для выпечки, смажьте края маслом. Треть теста раскатайте в сетку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм и уложите в форму, подровняйте края. Распределите творожную начинку.
Из оставшегося теста раскатайте полоски шириной 1 см. Сформируйте из них сетку на поверхности торта. Из оставшегося теста сделайте цилиндры, заплетите их и украсьте края.
С помощью кондитерского мешка заполните отверстия в решетке джемом и клубничным вареньем. Узоры на торте зависят от вашей фантазии.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до золотисто-коричневого цвета.
Совет
Не бойтесь экспериментировать с начинками. Вместо сливового джема можно использовать черничный или смородиновый, а клубничное варенье заменить малиновым или вишневым. Также можно добавить начинку из мака, рекомендует чешское издание Fresh. iprima.cz.
Уточнения
Линцский торт или Линцский тарт (нем. Linzer Torte, Linzertorte), другие названия — торт «Линц», миндальный пирог — австрийский торт или пирог с джемом, основу для теста которого составляет рассыпчатая мука и миндальное масло.