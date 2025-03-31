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Линцские пирожные с секретом: как добавить неповторимый вкус с помощью джема и клубничного варенья

2:43
Еда

Линцские пирожные с решетчатой текстурой — это изысканное лакомство, которое легко приготовить. В этом рецепте классическая творожная начинка гармонично сочетается с джемом и клубничным вареньем. Это не только обогащает вкус, но и позволяет создавать красивые геометрические узоры на поверхности.

Пирог с ягодами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с ягодами

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука — 400 г (плюс для посыпки)
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло для смазывания формы

Творожная начинка:

  • Яйца (желтки и белки отдельно) — 2 шт.
  • Жирный творог — 500 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Ром — 2 ст. ложки

Джем:

  • Сливовый джем — 100 г
  • Ром — 1 ст. ложка
  • Кукурузный крахмал — &frac14 ч. ложки
  • Молотая корица

Клубничная начинка:

  • Клубничное варенье — 100 г

Приготовление:

  1. Замесите тесто из муки, сахарной пудры, масла и яйца. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике минимум 2 часа.
  2. Взбейте яичные белки до плотной пены. Смешайте творог с желтками, сахарной пудрой и ромом. Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу.
  3. Для джемовой начинки смешайте джем с ромом, кукурузным крахмалом и молотой корицей.
  4. Подготовьте прямоугольную форму для торта (22x30 см). Застелите бумагой для выпечки, смажьте края маслом. Треть теста раскатайте в сетку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм и уложите в форму, подровняйте края. Распределите творожную начинку.
  5. Из оставшегося теста раскатайте полоски шириной 1 см. Сформируйте из них сетку на поверхности торта. Из оставшегося теста сделайте цилиндры, заплетите их и украсьте края.
  6. С помощью кондитерского мешка заполните отверстия в решетке джемом и клубничным вареньем. Узоры на торте зависят от вашей фантазии.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут до золотисто-коричневого цвета.

Совет

Не бойтесь экспериментировать с начинками. Вместо сливового джема можно использовать черничный или смородиновый, а клубничное варенье заменить малиновым или вишневым. Также можно добавить начинку из мака, рекомендует чешское издание Fresh. iprima.cz.

Уточнения

Линцский торт или Линцский тарт (нем. Linzer Torte, Linzertorte), другие названия — торт «Линц», миндальный пирог — австрийский торт или пирог с джемом, основу для теста которого составляет рассыпчатая мука и миндальное масло.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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