Кулич, который затмит все остальные — Красный бархат на Пасху

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционная пасхальная выпечка может быть современной и запоминающейся — и кулич "Красный бархат" тому подтверждение. Вдохновлённый одноимённым тортом, он сохраняет классическую форму, но радует насыщенным цветом и удивительным вкусом. Благодаря пищевому красителю и творожному тесту кулич получается не только пышным и вкусным, но и выглядит по-настоящему празднично. Такой десерт станет звездой вашего пасхального стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулич

Ингредиенты (на 4 порции):

Мука — 600 г

Творог 5% — 200 г

Яйца — 8 шт.

Сахар — 250 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Белый шоколад — 80 г

Разрыхлитель — 12 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Красный пищевой краситель — 10 мл

Сахарная пудра — 250 г

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов

Белый шоколад нарежьте кубиками. Творог пробейте блендером или протрите через сито. Из двух яиц отделите белки — уберите их в холодильник (для глазури).

2. Основная масса

В миске взбейте остальные яйца с желтками, обычным и ванильным сахаром. Добавьте творог и лимонный сок, перемешайте миксером до однородности.

3. Окрашиваем тесто

Просейте муку с разрыхлителем. В творожную массу влейте краситель, тщательно перемешайте, затем введите муку и снова взбейте — тесто должно равномерно окраситься.

4. Добавляем шоколад

Вмешайте в тесто нарезанный шоколад. Разложите тесто по бумажным формам (диаметром 12-16 см), заполняя их наполовину.

5. Выпекаем

Разогрейте духовку до 170 °C. Выпекайте куличи на средней решётке 40 минут. Готовность проверьте шпажкой — она должна выйти сухой. При необходимости увеличьте время выпечки на 5-7 минут. Если верх начал подгорать, накройте формы фольгой.

6. Глазурь

Взбейте охлаждённые белки до плотной пены (3 мин), затем добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до густой глазури (ещё 3-5 мин).

7. Украшение

Дайте куличам остыть, затем украсьте верхушки глазурью. Можно обжечь глазурь кухонной горелкой — получится оригинальный эффект "запечённой меренги".

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.

