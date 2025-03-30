Кулич, который затмит все остальные — Красный бархат на Пасху

Традиционная пасхальная выпечка может быть современной и запоминающейся — и кулич "Красный бархат" тому подтверждение. Вдохновлённый одноимённым тортом, он сохраняет классическую форму, но радует насыщенным цветом и удивительным вкусом. Благодаря пищевому красителю и творожному тесту кулич получается не только пышным и вкусным, но и выглядит по-настоящему празднично. Такой десерт станет звездой вашего пасхального стола.
Мука — 600 г
Творог 5% — 200 г
Яйца — 8 шт.
Сахар — 250 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Белый шоколад — 80 г
Разрыхлитель — 12 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Красный пищевой краситель — 10 мл
Сахарная пудра — 250 г
1. Подготовка ингредиентов
Белый шоколад нарежьте кубиками. Творог пробейте блендером или протрите через сито. Из двух яиц отделите белки — уберите их в холодильник (для глазури).
2. Основная масса
В миске взбейте остальные яйца с желтками, обычным и ванильным сахаром. Добавьте творог и лимонный сок, перемешайте миксером до однородности.
3. Окрашиваем тесто
Просейте муку с разрыхлителем. В творожную массу влейте краситель, тщательно перемешайте, затем введите муку и снова взбейте — тесто должно равномерно окраситься.
4. Добавляем шоколад
Вмешайте в тесто нарезанный шоколад. Разложите тесто по бумажным формам (диаметром 12-16 см), заполняя их наполовину.
5. Выпекаем
Разогрейте духовку до 170 °C. Выпекайте куличи на средней решётке 40 минут. Готовность проверьте шпажкой — она должна выйти сухой. При необходимости увеличьте время выпечки на 5-7 минут. Если верх начал подгорать, накройте формы фольгой.
6. Глазурь
Взбейте охлаждённые белки до плотной пены (3 мин), затем добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до густой глазури (ещё 3-5 мин).
7. Украшение
Дайте куличам остыть, затем украсьте верхушки глазурью. Можно обжечь глазурь кухонной горелкой — получится оригинальный эффект "запечённой меренги".
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.
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