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Кулич, который затмит все остальные — Красный бархат на Пасху

2:39
Еда

Традиционная пасхальная выпечка может быть современной и запоминающейся — и кулич "Красный бархат" тому подтверждение. Вдохновлённый одноимённым тортом, он сохраняет классическую форму, но радует насыщенным цветом и удивительным вкусом. Благодаря пищевому красителю и творожному тесту кулич получается не только пышным и вкусным, но и выглядит по-настоящему празднично. Такой десерт станет звездой вашего пасхального стола.

Кулич
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кулич

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Мука — 600 г

  • Творог 5% — 200 г

  • Яйца — 8 шт.

  • Сахар — 250 г

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Белый шоколад — 80 г

  • Разрыхлитель — 12 г

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Красный пищевой краситель — 10 мл

  • Сахарная пудра — 250 г

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка ингредиентов
Белый шоколад нарежьте кубиками. Творог пробейте блендером или протрите через сито. Из двух яиц отделите белки — уберите их в холодильник (для глазури).

2. Основная масса
В миске взбейте остальные яйца с желтками, обычным и ванильным сахаром. Добавьте творог и лимонный сок, перемешайте миксером до однородности.

3. Окрашиваем тесто
Просейте муку с разрыхлителем. В творожную массу влейте краситель, тщательно перемешайте, затем введите муку и снова взбейте — тесто должно равномерно окраситься.

4. Добавляем шоколад
Вмешайте в тесто нарезанный шоколад. Разложите тесто по бумажным формам (диаметром 12-16 см), заполняя их наполовину.

5. Выпекаем
Разогрейте духовку до 170 °C. Выпекайте куличи на средней решётке 40 минут. Готовность проверьте шпажкой — она должна выйти сухой. При необходимости увеличьте время выпечки на 5-7 минут. Если верх начал подгорать, накройте формы фольгой.

6. Глазурь
Взбейте охлаждённые белки до плотной пены (3 мин), затем добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать до густой глазури (ещё 3-5 мин).

7. Украшение
Дайте куличам остыть, затем украсьте верхушки глазурью. Можно обжечь глазурь кухонной горелкой — получится оригинальный эффект "запечённой меренги".

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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