Гости в восторге: пирожки с секретной начинкой

Иногда простая домашняя выпечка может звучать как шедевр высокой кухни. Согласитесь, "пирожки с паштетом и грибами" — это уютно и по-домашнему. А если подать их под названием "шампиньоны, фаршированные печёночным паштетом, запечённые в хрустящем тесте" — уже ресторанный уровень. Но на вкус влияет не название, а детали — и здесь они особенно вкусны.

Фото: commons.wikimedia.org by Evilmonkey0013 из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пирожки

Ингредиенты (на 6 порций):

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Шампиньоны свежие — 350 г

Печёночный паштет (лучше домашний) — 200 г

Кинза — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка грибов

Шампиньоны аккуратно протрите влажной тканью. Удалите ножки, чтобы получились шляпки-чашечки. Ножки можно использовать для другого блюда.

2. Бланшировка

Вскипятите воду с солью, опустите туда шляпки и варите 2 минуты. Выложите их выпуклой стороной вверх на бумажные полотенца — пусть остывают и обсыхают.

3. Начинка

Мелко порубите кинзу, смешайте её с паштетом, добавьте перец и перемешайте до однородности.

4. Тесто

Раскатайте тесто в пласт размером 30x45 см и нарежьте на 6 квадратов примерно по 15 см.

5. Формируем пирожки

На каждую шляпку гриба (пластинками вверх) выложите начинку из паштета. Поместите гриб в центр квадрата теста, скрепите уголки на вершине, сощипните края, формируя конвертик.

6. Выпечка

Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите пирожки на противень, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и выпекайте 15-20 минут — до золотистого цвета.

7. Подача

Дайте пирожкам немного остыть на решётке и подавайте — горячими или тёплыми.

Хрустящее тесто, мягкий паштет и нежный гриб внутри — эти пирожки точно удивят гостей, особенно если назвать их красиво. А вам останется только наслаждаться вкусом и комплиментами.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

