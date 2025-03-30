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Гости в восторге: пирожки с секретной начинкой

Еда

Иногда простая домашняя выпечка может звучать как шедевр высокой кухни. Согласитесь, "пирожки с паштетом и грибами" — это уютно и по-домашнему. А если подать их под названием "шампиньоны, фаршированные печёночным паштетом, запечённые в хрустящем тесте" — уже ресторанный уровень. Но на вкус влияет не название, а детали — и здесь они особенно вкусны.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Evilmonkey0013 из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пирожки

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

  • Шампиньоны свежие — 350 г

  • Печёночный паштет (лучше домашний) — 200 г

  • Кинза — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка грибов
Шампиньоны аккуратно протрите влажной тканью. Удалите ножки, чтобы получились шляпки-чашечки. Ножки можно использовать для другого блюда.

2. Бланшировка
Вскипятите воду с солью, опустите туда шляпки и варите 2 минуты. Выложите их выпуклой стороной вверх на бумажные полотенца — пусть остывают и обсыхают.

3. Начинка
Мелко порубите кинзу, смешайте её с паштетом, добавьте перец и перемешайте до однородности.

4. Тесто
Раскатайте тесто в пласт размером 30x45 см и нарежьте на 6 квадратов примерно по 15 см.

5. Формируем пирожки
На каждую шляпку гриба (пластинками вверх) выложите начинку из паштета. Поместите гриб в центр квадрата теста, скрепите уголки на вершине, сощипните края, формируя конвертик.

6. Выпечка
Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите пирожки на противень, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и выпекайте 15-20 минут — до золотистого цвета.

7. Подача
Дайте пирожкам немного остыть на решётке и подавайте — горячими или тёплыми.

Хрустящее тесто, мягкий паштет и нежный гриб внутри — эти пирожки точно удивят гостей, особенно если назвать их красиво. А вам останется только наслаждаться вкусом и комплиментами.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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