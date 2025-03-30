Праздничный салат, который можно сделать хоть каждый день

Когда блинов напекли больше, чем готовы съесть за один вечер, на помощь приходит не банальная заморозка, а… оригинальный и невероятно сытный блинный салат с ветчиной. Это не просто способ утилизировать остатки, а настоящая закуска с праздничным характером, которая достойна и Масленицы, и любого другого семейного торжества.
Для салата:
Блины — 6 шт.
Ветчина — 250 г
Полутвёрдый сыр — 100 г
Огурец — 150 г
Морковь по-корейски — 100 г
Пекинская капуста — 100 г
Консервированная кукуруза — 100 г
Свежая зелень — 20 г
Для заправки:
Майонез — 100 г
Йогурт 2% — 50 г
Дижонская горчица — 1 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Для яичных блинов (если нет готовых):
Яйца — 4 шт.
Молоко — 4 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Масло растительное — 1 ст. л.
1. Блины:
Если нет готовых — взбейте яйца с молоком, мукой и щепоткой соли. Выпеките тонкие блины на смазанной сковороде.
2. Подготовка блинов:
Остывшие блинчики сложите стопкой, нарежьте на полоски, а затем — тонкой соломкой. Разложите на салфетке и дайте чуть подсохнуть.
3. Нарезка:
Ветчину и сыр нарежьте так же — соломкой. Морковь немного порубите, чтобы она гармонировала по длине.
4. Овощи:
Пекинку и огурец нарежьте аналогично. Зелень промойте, обсушите, измельчите, часть оставьте для декора.
5. Сборка:
Смешайте ветчину, сыр, капусту, морковь, огурцы, кукурузу, половину блинов и зелень.
6. Заправка:
Смешайте все компоненты соуса и заправьте салат.
7. Подача:
Выложите салат на блюдо, оформите с помощью кулинарного кольца. Сверху и по краям посыпьте оставшейся блинной соломкой, украсьте зеленью.
Этот салат — уютный, сытный, с хрустящей ноткой и мягким послевкусием. Идеален как альтернатива классическим закускам. И да, блины в нём звучат совсем по-новому.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.