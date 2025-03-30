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Праздничный салат, который можно сделать хоть каждый день

2:33
Еда

Когда блинов напекли больше, чем готовы съесть за один вечер, на помощь приходит не банальная заморозка, а… оригинальный и невероятно сытный блинный салат с ветчиной. Это не просто способ утилизировать остатки, а настоящая закуска с праздничным характером, которая достойна и Масленицы, и любого другого семейного торжества.

Салат с говядиной и пекинской капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат с говядиной и пекинской капустой

Ингредиенты (на 8 порций):

Для салата:

  • Блины — 6 шт.

  • Ветчина — 250 г

  • Полутвёрдый сыр — 100 г

  • Огурец — 150 г

  • Морковь по-корейски — 100 г

  • Пекинская капуста — 100 г

  • Консервированная кукуруза — 100 г

  • Свежая зелень — 20 г

Для заправки:

  • Майонез — 100 г

  • Йогурт 2% — 50 г

  • Дижонская горчица — 1 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для яичных блинов (если нет готовых):

  • Яйца — 4 шт.

  • Молоко — 4 ст. л.

  • Мука — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Блины:
Если нет готовых — взбейте яйца с молоком, мукой и щепоткой соли. Выпеките тонкие блины на смазанной сковороде.

2. Подготовка блинов:
Остывшие блинчики сложите стопкой, нарежьте на полоски, а затем — тонкой соломкой. Разложите на салфетке и дайте чуть подсохнуть.

3. Нарезка:
Ветчину и сыр нарежьте так же — соломкой. Морковь немного порубите, чтобы она гармонировала по длине.

4. Овощи:
Пекинку и огурец нарежьте аналогично. Зелень промойте, обсушите, измельчите, часть оставьте для декора.

5. Сборка:
Смешайте ветчину, сыр, капусту, морковь, огурцы, кукурузу, половину блинов и зелень.

6. Заправка:
Смешайте все компоненты соуса и заправьте салат.

7. Подача:
Выложите салат на блюдо, оформите с помощью кулинарного кольца. Сверху и по краям посыпьте оставшейся блинной соломкой, украсьте зеленью.

Этот салат — уютный, сытный, с хрустящей ноткой и мягким послевкусием. Идеален как альтернатива классическим закускам. И да, блины в нём звучат совсем по-новому.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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