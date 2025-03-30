Праздничный салат, который можно сделать хоть каждый день

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Когда блинов напекли больше, чем готовы съесть за один вечер, на помощь приходит не банальная заморозка, а… оригинальный и невероятно сытный блинный салат с ветчиной. Это не просто способ утилизировать остатки, а настоящая закуска с праздничным характером, которая достойна и Масленицы, и любого другого семейного торжества.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с говядиной и пекинской капустой

Ингредиенты (на 8 порций):

Для салата:

Блины — 6 шт.

Ветчина — 250 г

Полутвёрдый сыр — 100 г

Огурец — 150 г

Морковь по-корейски — 100 г

Пекинская капуста — 100 г

Консервированная кукуруза — 100 г

Свежая зелень — 20 г

Для заправки:

Майонез — 100 г

Йогурт 2% — 50 г

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для яичных блинов (если нет готовых):

Яйца — 4 шт.

Молоко — 4 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

1. Блины:

Если нет готовых — взбейте яйца с молоком, мукой и щепоткой соли. Выпеките тонкие блины на смазанной сковороде.

2. Подготовка блинов:

Остывшие блинчики сложите стопкой, нарежьте на полоски, а затем — тонкой соломкой. Разложите на салфетке и дайте чуть подсохнуть.

3. Нарезка:

Ветчину и сыр нарежьте так же — соломкой. Морковь немного порубите, чтобы она гармонировала по длине.

4. Овощи:

Пекинку и огурец нарежьте аналогично. Зелень промойте, обсушите, измельчите, часть оставьте для декора.

5. Сборка:

Смешайте ветчину, сыр, капусту, морковь, огурцы, кукурузу, половину блинов и зелень.

6. Заправка:

Смешайте все компоненты соуса и заправьте салат.

7. Подача:

Выложите салат на блюдо, оформите с помощью кулинарного кольца. Сверху и по краям посыпьте оставшейся блинной соломкой, украсьте зеленью.

Этот салат — уютный, сытный, с хрустящей ноткой и мягким послевкусием. Идеален как альтернатива классическим закускам. И да, блины в нём звучат совсем по-новому.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

