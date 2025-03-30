Салат за 15 минут: капуста и копчёности творят чудо

Свежая капуста и копчёная колбаса — вроде бы не самая очевидная пара. Но в этом салате они создают гармоничное, насыщенное сочетание: хруст овощей, лёгкая пикантность лука и аромат копчёностей. Готовится блюдо буквально за 15 минут и идеально подходит для будничного ужина или быстрого перекуса.
Копчёная колбаса — 200 г
Белокочанная капуста — 350 г
Огурец — 200 г
Лук репчатый — 0,5 шт.
Майонез — 3 ст. л.
Соль — по вкусу
Укроп — 5 веточек
1. Подготовьте колбасу.
Очистите от оболочки и нарежьте тонкой соломкой. Сложите в глубокую миску.
2. Капуста — хрустящая основа.
Снимите верхние листья, нашинкуйте капусту длинными тонкими полосками. Посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче, но не потеряла хруст. Добавьте к колбасе.
3. Огурец и лук — свежесть и острота.
Огурцы натрите на тёрке для корейской моркови или нарежьте соломкой. Если выделится сок — слейте. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Всё отправьте в миску.
4. Финальный штрих.
Добавьте майонез, мелко нарезанный укроп, ещё немного соли — по вкусу. Перемешайте тщательно. Подавайте сразу или дайте немного настояться в холодильнике.
Этот салат вряд ли заменит вам классическое "Оливье" на Новый год, но в обычный день он станет идеальной находкой — вкусный, простой и сытный. Попробуйте, и, возможно, он станет вашим фаворитом среди быстрых закусок.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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