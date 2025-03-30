Салат за 15 минут: капуста и копчёности творят чудо

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая капуста и копчёная колбаса — вроде бы не самая очевидная пара. Но в этом салате они создают гармоничное, насыщенное сочетание: хруст овощей, лёгкая пикантность лука и аромат копчёностей. Готовится блюдо буквально за 15 минут и идеально подходит для будничного ужина или быстрого перекуса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с шампиньонами и морковью

Ингредиенты (на 5 порций):

Копчёная колбаса — 200 г

Белокочанная капуста — 350 г

Огурец — 200 г

Лук репчатый — 0,5 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Укроп — 5 веточек

Как готовить:

1. Подготовьте колбасу.

Очистите от оболочки и нарежьте тонкой соломкой. Сложите в глубокую миску.

2. Капуста — хрустящая основа.

Снимите верхние листья, нашинкуйте капусту длинными тонкими полосками. Посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче, но не потеряла хруст. Добавьте к колбасе.

3. Огурец и лук — свежесть и острота.

Огурцы натрите на тёрке для корейской моркови или нарежьте соломкой. Если выделится сок — слейте. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Всё отправьте в миску.

4. Финальный штрих.

Добавьте майонез, мелко нарезанный укроп, ещё немного соли — по вкусу. Перемешайте тщательно. Подавайте сразу или дайте немного настояться в холодильнике.

Этот салат вряд ли заменит вам классическое "Оливье" на Новый год, но в обычный день он станет идеальной находкой — вкусный, простой и сытный. Попробуйте, и, возможно, он станет вашим фаворитом среди быстрых закусок.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

