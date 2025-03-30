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Столовая СССР: ТОП-8 блюд, которые вспоминают с ностальгией  

2:24
Еда

Советские столовые были не просто местом, где можно было поесть — они формировали кулинарные привычки миллионов людей.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо

Несмотря на простоту рецептов, многие блюда тех времён до сих пор вызывают тёплую ностальгию.

1. Котлета по-киевски

Хрустящая панировка, нежное куриное филе и растекающееся сливочное масло внутри — котлета по-киевски была настоящим деликатесом. Это блюдо можно было встретить в ресторанах, но иногда оно попадало и в столовые.

2. Макароны по-флотски

Макароны, обжаренные с тушёным фаршем, были просты в приготовлении, но питательны и сытны. В советских столовых их часто подавали с маринованными огурцами или салатом из капусты.

3. Суп-харчо

Один из самых ароматных супов, который можно было попробовать в столовых. Густой, наваристый, с мясом, рисом и томатной заправкой — он особенно ценился в холодное время года.

4. Пюре с сосисками

Простая, но всеми любимая классика. Советские сосиски отличались нежным вкусом и натуральным составом, а воздушное картофельное пюре с подливкой делало это блюдо особенно домашним.

5. Ленивые голубцы

Когда не было времени заворачивать фарш в капустные листья, на помощь приходил этот вариант — тушёная смесь мяса, капусты и риса в томатном соусе.

6. Запеканка из творога

Сладкая, нежная запеканка с золотистой корочкой, которую подавали со сметаной. В школьных столовых это было одно из самых желанных угощений.

7. Компот из сухофруктов

Без него не обходился ни один обед в столовой. Ароматный, сладковатый напиток из сушёных яблок, груш и чернослива отлично дополнял любую трапезу.

8. Пирожное "Картошка"

Самый популярный десерт в советских столовых. Оно готовилось из крошек бисквита, сгущённого молока и какао, а вкус напоминал шоколадный торт.

Советские столовые славились простыми, но сытными и доступными блюдами. Многие из них готовят и сегодня, ведь они не только вкусные, но и напоминают о прошлом, вызывая ностальгию.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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