Молочный суп с вермишелью — нежный, сладкий, без неожиданностей

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёплая белая гладь, сладковатый вкус, пар над тарелкой — молочный суп с вермишелью возвращает нас в детство с первой ложки. Он казался идеальным… если бы не злополучная пенка, которую все старательно отодвигали в сторону.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Молочный суп

Но мы нашли способ готовить молочный суп так, чтобы пенка не появлялась вообще — и он получился только вкусным, без лишних неожиданностей.

Ингредиенты

Молоко 3,2% — 1,8 л

Тонкая вермишель — 140 г

Сахар — 4 ст. л.

Соль — 2 ч. л.

Сливочное масло — 40 г

Вода — 500 мл

Как приготовить

1. Разбавьте молоко водой

В кастрюлю налейте 200 мл воды и добавьте всё молоко. Поставьте на небольшой огонь, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения.

2. Отдельно отварите вермишель

В другой кастрюле вскипятите 300 мл воды. Всыпьте вермишель, перемешайте и варите 3 минуты — не до полной готовности.

3. Объединяем

Готовую вермишель откиньте на дуршлаг. Добавьте в кипящее молоко. Варите всё вместе 2 минуты и сразу же добавьте сливочное масло — оно расплавится и предотвратит образование пенки.

4. Настаиваем

Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут. Вермишель впитает часть молока и станет нежной.

5. Подача

Разлейте по тарелкам и подавайте — можно с тостами, печеньем или просто так. Вкус — как в детстве, только ещё лучше.

Уточнения

Молочный суп — жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.

