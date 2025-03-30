Молочный суп с вермишелью — нежный, сладкий, без неожиданностей

Тёплая белая гладь, сладковатый вкус, пар над тарелкой — молочный суп с вермишелью возвращает нас в детство с первой ложки. Он казался идеальным… если бы не злополучная пенка, которую все старательно отодвигали в сторону.
Но мы нашли способ готовить молочный суп так, чтобы пенка не появлялась вообще — и он получился только вкусным, без лишних неожиданностей.
Молоко 3,2% — 1,8 л
Тонкая вермишель — 140 г
Сахар — 4 ст. л.
Соль — 2 ч. л.
Сливочное масло — 40 г
Вода — 500 мл
1. Разбавьте молоко водой
В кастрюлю налейте 200 мл воды и добавьте всё молоко. Поставьте на небольшой огонь, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения.
2. Отдельно отварите вермишель
В другой кастрюле вскипятите 300 мл воды. Всыпьте вермишель, перемешайте и варите 3 минуты — не до полной готовности.
3. Объединяем
Готовую вермишель откиньте на дуршлаг. Добавьте в кипящее молоко. Варите всё вместе 2 минуты и сразу же добавьте сливочное масло — оно расплавится и предотвратит образование пенки.
4. Настаиваем
Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут. Вермишель впитает часть молока и станет нежной.
5. Подача
Разлейте по тарелкам и подавайте — можно с тостами, печеньем или просто так. Вкус — как в детстве, только ещё лучше.
Молочный суп — жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.
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