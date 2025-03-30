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Молочный суп с вермишелью — нежный, сладкий, без неожиданностей

1:44
Еда

Тёплая белая гладь, сладковатый вкус, пар над тарелкой — молочный суп с вермишелью возвращает нас в детство с первой ложки. Он казался идеальным… если бы не злополучная пенка, которую все старательно отодвигали в сторону.

Молочный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Молочный суп

Но мы нашли способ готовить молочный суп так, чтобы пенка не появлялась вообще — и он получился только вкусным, без лишних неожиданностей.

Ингредиенты

  • Молоко 3,2% — 1,8 л

  • Тонкая вермишель — 140 г

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Соль — 2 ч. л.

  • Сливочное масло — 40 г

  • Вода — 500 мл

Как приготовить

1. Разбавьте молоко водой
В кастрюлю налейте 200 мл воды и добавьте всё молоко. Поставьте на небольшой огонь, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения.

2. Отдельно отварите вермишель
В другой кастрюле вскипятите 300 мл воды. Всыпьте вермишель, перемешайте и варите 3 минуты — не до полной готовности.

3. Объединяем
Готовую вермишель откиньте на дуршлаг. Добавьте в кипящее молоко. Варите всё вместе 2 минуты и сразу же добавьте сливочное масло — оно расплавится и предотвратит образование пенки.

4. Настаиваем
Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут. Вермишель впитает часть молока и станет нежной.

5. Подача
Разлейте по тарелкам и подавайте — можно с тостами, печеньем или просто так. Вкус — как в детстве, только ещё лучше.

Уточнения

Молочный суп — жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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