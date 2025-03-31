Зефир, который буквально тает во рту, не обязан быть розовым и клубничным. Банановый вариант — это не просто нежное лакомство, а настоящее волшебство на пюре из спелых фруктов. Он идеально подойдёт и к чашечке чая, и в качестве подарка: выглядит празднично, делается вручную и по вкусу легко уделывает магазинные аналоги. А главное — готовится совсем несложно, если знать пару тонкостей.
Для зефирной массы:
Банановое пюре — 200 г
Яичный белок — 2 шт.
Сахар — 310 г
Ванильный сахар — 10 г
Агар-агар (900 силы) — 10 г
Вода — 100 мл
Лимонный сок — 1 ст. л.
Лимонная кислота — 2 г
По желанию: корица (0,5 ч. л.), пищевой краситель
Для обсыпки:
Сахарная пудра — 100 г
Кукурузный крахмал — 3 г
1. Сначала лимонный сок
Выжмите столовую ложку сока, отставьте — он пригодится чуть позже, чтобы пюре не потемнело.
2. Бананы в пюре
Измельчите спелые бананы в гладкую массу. Удобнее — блендером. Можно взять и детское пюре, главное — не слишком жидкое.
3. Капля кислоты в пюре
Сразу добавьте лимонный сок — пюре останется светлым и вкус получит пикантную нотку.
4. Варим будущий сироп
В сотейник отправьте пюре, воду, 160 г сахара, агар-агар и по желанию — щепотку корицы. Перемешайте, отставьте.
5. Белки — в работу
Отделите белки в сухую, чистую чашу. Желтки приберегите на крем или печенье.
6. Подготовка параллельно
Поставьте массу на средний огонь. Начинайте взбивать белки — сначала просто до пены.
7. Подсластите белки
Всыпьте оставшийся сахар с ванильным, не переставая взбивать. Масса должна стать плотной.
8. Сироп закипел? Засекаем!
Когда закипит, варите 3 минуты, помешивая. Будьте осторожны — сироп активный.
9. Белки почти готовы
Добавьте в них лимонную кислоту, взбейте до устойчивых пиков.
10. Вливаем сироп в белки
Медленно, тонкой струйкой, по стенке чаши, вливайте горячий сироп, взбивая на малых оборотах.
11. Добавьте цвет, если хотите
Желаете яркости — добавьте гелевый краситель. Или натуральные порошки: куркуму, манго, тыкву.
12. Завершаем взбивание
Взбивайте ещё 1-1,5 минуты. Не дольше — агар быстро стабилизируется.
13. Подготовка мешка
Переложите массу в кондитерский мешок с насадкой "звезда". Закройте край прищепкой.
14. Отсаживаем половинки
На пергамент отсадите зефир — быстро, пока масса тёплая. Оставьте застывать минимум на 2 часа.
15. Смешайте обсыпку
Пудру и крахмал соедините, просейте. Это — ваша антиприлипательная пыль.
16. Собираем зефирки
Обсыпьте половинки, аккуратно снимите с бумаги и соедините попарно.
17. Финальный штрих
Готовые зефирки обваляйте в пудре с крахмалом. Упакуйте или подавайте — зефир готов!
Зефир — кондитерское изделие, десерт.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!