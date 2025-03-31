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Домашний зефир с бананом — проще, чем вы думаете

3:47
Еда

Зефир, который буквально тает во рту, не обязан быть розовым и клубничным. Банановый вариант — это не просто нежное лакомство, а настоящее волшебство на пюре из спелых фруктов. Он идеально подойдёт и к чашечке чая, и в качестве подарка: выглядит празднично, делается вручную и по вкусу легко уделывает магазинные аналоги. А главное — готовится совсем несложно, если знать пару тонкостей.

Зефир
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зефир

Ингредиенты

Для зефирной массы:

  • Банановое пюре — 200 г

  • Яичный белок — 2 шт.

  • Сахар — 310 г

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Агар-агар (900 силы) — 10 г

  • Вода — 100 мл

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Лимонная кислота — 2 г

  • По желанию: корица (0,5 ч. л.), пищевой краситель

Для обсыпки:

  • Сахарная пудра — 100 г

  • Кукурузный крахмал — 3 г

Пошаговый рецепт

1. Сначала лимонный сок
Выжмите столовую ложку сока, отставьте — он пригодится чуть позже, чтобы пюре не потемнело.

2. Бананы в пюре
Измельчите спелые бананы в гладкую массу. Удобнее — блендером. Можно взять и детское пюре, главное — не слишком жидкое.

3. Капля кислоты в пюре
Сразу добавьте лимонный сок — пюре останется светлым и вкус получит пикантную нотку.

4. Варим будущий сироп
В сотейник отправьте пюре, воду, 160 г сахара, агар-агар и по желанию — щепотку корицы. Перемешайте, отставьте.

5. Белки — в работу
Отделите белки в сухую, чистую чашу. Желтки приберегите на крем или печенье.

6. Подготовка параллельно
Поставьте массу на средний огонь. Начинайте взбивать белки — сначала просто до пены.

7. Подсластите белки
Всыпьте оставшийся сахар с ванильным, не переставая взбивать. Масса должна стать плотной.

8. Сироп закипел? Засекаем!
Когда закипит, варите 3 минуты, помешивая. Будьте осторожны — сироп активный.

9. Белки почти готовы
Добавьте в них лимонную кислоту, взбейте до устойчивых пиков.

10. Вливаем сироп в белки
Медленно, тонкой струйкой, по стенке чаши, вливайте горячий сироп, взбивая на малых оборотах.

11. Добавьте цвет, если хотите
Желаете яркости — добавьте гелевый краситель. Или натуральные порошки: куркуму, манго, тыкву.

12. Завершаем взбивание
Взбивайте ещё 1-1,5 минуты. Не дольше — агар быстро стабилизируется.

13. Подготовка мешка
Переложите массу в кондитерский мешок с насадкой "звезда". Закройте край прищепкой.

14. Отсаживаем половинки
На пергамент отсадите зефир — быстро, пока масса тёплая. Оставьте застывать минимум на 2 часа.

15. Смешайте обсыпку
Пудру и крахмал соедините, просейте. Это — ваша антиприлипательная пыль.

16. Собираем зефирки
Обсыпьте половинки, аккуратно снимите с бумаги и соедините попарно.

17. Финальный штрих
Готовые зефирки обваляйте в пудре с крахмалом. Упакуйте или подавайте — зефир готов!

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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