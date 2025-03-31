Чахохбили с гречкой за 35 минут — вкус, как у бабушки в Тбилиси

Настоящее чахохбили готовится долго: тушёная курица с косточкой, свежие томаты, специи — всё по правилам. Но кто сказал, что нельзя сделать проще, быстрее и при этом не потерять вкус?
Мы придумали экспресс-версию любимого грузинского блюда. Секрет — в небольших заменах: берём филе бёдер, используем готовые томаты, добавляем хмели-сунели и подаём всё это великолепие с горячей гречкой. Идеально по вкусу, легко по времени.
Филе куриных бедер — 600 г
Консервированные томаты (резаные) — 600 г
Лук репчатый — 200 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Масло сливочное — 15 г
Чеснок — 3 зубчика
Хмели-сунели — 2 ч. л.
Перец чёрный и красный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Петрушка — 15 г
Кинза — 15 г
Гречка (ядрица) — 250 г
1. Обжарьте курицу
Филе нарежьте кубиками, приправьте солью и перцем. В сотейнике разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки (примерно 5 минут).
2. Добавьте лук
Лук нарежьте четвертинками колец. Добавьте в сотейник и жарьте с курицей ещё 5 минут, помешивая.
3. Введите томаты и специи
Выложите резаные томаты с соком, доведите до кипения. Посыпьте хмели-сунели и добавьте острый перец по вкусу. Тушите 20 минут на умеренном огне. Если нужно — подливайте воду.
4. Сварите гречку
Промойте крупу, залейте 350-400 мл кипятка, посолите. Варите сначала без крышки до испарения воды, затем — на минимальном огне под крышкой до готовности.
5. Финальный акцент
Измельчите чеснок и зелень. Попробуйте соус и при необходимости досолите. Добавьте петрушку и чеснок в чахохбили, перемешайте и снимите с огня через минуту.
6. Подача
Выложите гречку горкой, сверху — кусочки курицы с соусом. Посыпьте кинзой — и сразу к столу. Всё, готово!
Чахохби́ли (груз. ჩახოხბილი) — блюдо грузинской кухни в виде рагу из мяса птицы и овощей.
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