Чахохбили с гречкой за 35 минут — вкус, как у бабушки в Тбилиси

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящее чахохбили готовится долго: тушёная курица с косточкой, свежие томаты, специи — всё по правилам. Но кто сказал, что нельзя сделать проще, быстрее и при этом не потерять вкус?

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чахохбили

Мы придумали экспресс-версию любимого грузинского блюда. Секрет — в небольших заменах: берём филе бёдер, используем готовые томаты, добавляем хмели-сунели и подаём всё это великолепие с горячей гречкой. Идеально по вкусу, легко по времени.

Ингредиенты

Филе куриных бедер — 600 г

Консервированные томаты (резаные) — 600 г

Лук репчатый — 200 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Масло сливочное — 15 г

Чеснок — 3 зубчика

Хмели-сунели — 2 ч. л.

Перец чёрный и красный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Петрушка — 15 г

Кинза — 15 г

Гречка (ядрица) — 250 г

Пошаговый рецепт

1. Обжарьте курицу

Филе нарежьте кубиками, приправьте солью и перцем. В сотейнике разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки (примерно 5 минут).

2. Добавьте лук

Лук нарежьте четвертинками колец. Добавьте в сотейник и жарьте с курицей ещё 5 минут, помешивая.

3. Введите томаты и специи

Выложите резаные томаты с соком, доведите до кипения. Посыпьте хмели-сунели и добавьте острый перец по вкусу. Тушите 20 минут на умеренном огне. Если нужно — подливайте воду.

4. Сварите гречку

Промойте крупу, залейте 350-400 мл кипятка, посолите. Варите сначала без крышки до испарения воды, затем — на минимальном огне под крышкой до готовности.

5. Финальный акцент

Измельчите чеснок и зелень. Попробуйте соус и при необходимости досолите. Добавьте петрушку и чеснок в чахохбили, перемешайте и снимите с огня через минуту.

6. Подача

Выложите гречку горкой, сверху — кусочки курицы с соусом. Посыпьте кинзой — и сразу к столу. Всё, готово!

Уточнения

Чахохби́ли (груз. ჩახოხბილი) — блюдо грузинской кухни в виде рагу из мяса птицы и овощей.



