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Чахохбили с гречкой за 35 минут — вкус, как у бабушки в Тбилиси

2:25
Еда

Настоящее чахохбили готовится долго: тушёная курица с косточкой, свежие томаты, специи — всё по правилам. Но кто сказал, что нельзя сделать проще, быстрее и при этом не потерять вкус?

Чахохбили
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чахохбили

Мы придумали экспресс-версию любимого грузинского блюда. Секрет — в небольших заменах: берём филе бёдер, используем готовые томаты, добавляем хмели-сунели и подаём всё это великолепие с горячей гречкой. Идеально по вкусу, легко по времени.

Ингредиенты

  • Филе куриных бедер — 600 г

  • Консервированные томаты (резаные) — 600 г

  • Лук репчатый — 200 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Масло сливочное — 15 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Хмели-сунели — 2 ч. л.

  • Перец чёрный и красный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Петрушка — 15 г

  • Кинза — 15 г

  • Гречка (ядрица) — 250 г

Пошаговый рецепт

1. Обжарьте курицу
Филе нарежьте кубиками, приправьте солью и перцем. В сотейнике разогрейте растительное и сливочное масло, обжарьте курицу до лёгкой золотистой корочки (примерно 5 минут).

2. Добавьте лук
Лук нарежьте четвертинками колец. Добавьте в сотейник и жарьте с курицей ещё 5 минут, помешивая.

3. Введите томаты и специи
Выложите резаные томаты с соком, доведите до кипения. Посыпьте хмели-сунели и добавьте острый перец по вкусу. Тушите 20 минут на умеренном огне. Если нужно — подливайте воду.

4. Сварите гречку
Промойте крупу, залейте 350-400 мл кипятка, посолите. Варите сначала без крышки до испарения воды, затем — на минимальном огне под крышкой до готовности.

5. Финальный акцент
Измельчите чеснок и зелень. Попробуйте соус и при необходимости досолите. Добавьте петрушку и чеснок в чахохбили, перемешайте и снимите с огня через минуту.

6. Подача
Выложите гречку горкой, сверху — кусочки курицы с соусом. Посыпьте кинзой — и сразу к столу. Всё, готово!

Уточнения

Чахохби́ли (груз. ჩახოხბილი) — блюдо грузинской кухни в виде рагу из мяса птицы и овощей.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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