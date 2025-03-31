Картошка, курица, сыр — но вкус в 100 раз круче, чем вы представляете

Если вы в поисках чего-то лёгкого — проходите мимо. Этот гратен не про подсчёт калорий. Он про сливочное удовольствие, про расплавленный сыр и тонкие пряные нотки тимьяна и мускатного ореха, которые делают картофель томным, а курицу — нежной и сочной. Хотите, чтобы гости вздыхали от восторга? Готовьте сразу с запасом.
Ингредиенты:
Куриное филе — 500 г
Бекон — 100 г
Картофель — 600 г
Шампиньоны — 200 г
Лук репчатый — 80 г
Сливки 10% — 400 мл
Сыр полутвёрдый — 120 г
Масло сливочное — 30 г
Масло растительное — 1 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика
Лавровый лист — 1 шт.
Тимьян сушёный — 1 ч. л.
Мускатный орех — 0.5 ч. л.
Соль, чёрный перец
Для подачи — зелень
1. Подготовьте курицу
Нарежьте филе кубиками по 2-3 см. Приправьте солью и перцем, выложите в форму, смазанную маслом.
2. Нарежьте овощи и грибы
Лук — тонкими полукольцами, шампиньоны — пластинками. Шляпки можно просто протереть влажной салфеткой.
3. Обжарьте бекон
Нарежьте его мелко и обжарьте на среднем огне. Если мало жира — добавьте немного масла.
4. Добавьте лук
К бекону засыпьте лук и жарьте до золотистого цвета. Переложите всё в миску, жир сохраните.
5. Обжарьте грибы
В том же жире обжарьте грибы на сильном огне 5 минут — до аппетитной корочки.
6. Сделайте ароматные сливки
В кастрюле прогрейте сливки с лавровым листом, чесноком, тимьяном и мускатным орехом. Томите 10-12 минут на слабом огне.
7. Подготовьте картофель
Нарежьте клубни кружочками по 3 мм. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
8. Соберите слои
На курицу — лук с беконом, сверху грибы, щепотка соли и перца, половина натёртого сыра.
9. Завершающий слой
Уложите картофель внахлёст, влейте сливки (без лаврового листа и чеснока), сверху — кусочки сливочного масла.
10. Запекайте
Сначала под фольгой: 15 минут при 220 °C, затем 30 минут при 180 °C. Снимите фольгу, посыпьте оставшимся сыром и допеките до румяности (ещё 15-20 минут). Подавайте с зеленью.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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