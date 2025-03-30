Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвалидность — не приговор: Ник Хэмилтон возвращается в гонки, чтобы доказать это
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом
Верните мягкость вашим полотенцам: один простой секрет поможет освежить их без затрат
Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект
Скрытые враги моркови: болезни, которые губят урожай за считаные дни
И спутники упадут на Землю: чем грозит глобальное потепление для космоса
Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий

Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР

2:20
Еда

Жареная картошка с луком и салом была одним из самых любимых блюд в советских семьях.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареная картошка

Это простая, сытная и доступная еда, которая ассоциируется с домашним уютом.

Почему картошка с салом была так популярна в СССР?

1. Доступность ингредиентов

Картофель был одним из самых дешёвых и распространённых продуктов, а сало часто заготавливали впрок.

2. Простота приготовления

Не требовалось сложных рецептов — достаточно нарезать ингредиенты и обжарить на сковороде.

3. Сытность и калорийность

Такое блюдо быстро насыщало и давало много энергии, что было важно для рабочих и студентов.

4. Аромат и вкус

Сало при обжарке выделяло жир, на котором картошка получалась особенно ароматной и хрустящей.

Как готовили картошку с луком и салом в СССР?

1. Подготовка ингредиентов
— Картошку чистили и нарезали соломкой или кружочками.
— Лук резали полукольцами.
— Сало (обычно солёное) нарезали небольшими кусочками.

2. Обжарка сала
Кусочки сала выкладывали на холодную чугунную сковороду и растапливали на среднем огне, пока не появлялись шкварки.

3. Добавление картошки
Картошку выкладывали в растопленный жир, стараясь не мешать первые минуты, чтобы она подрумянилась.

4. Лук — в конце
Лук добавляли, когда картошка уже почти готова, чтобы он не сгорел, а лишь стал мягким и ароматным.

5. Минимум приправ
Использовали только соль и иногда чёрный перец.

Современные вариации

Сейчас к классическому рецепту добавляют новые ингредиенты:
— Чеснок и зелень для аромата.
— Паприку или специи для более яркого вкуса.
— Грибы или колбасу, чтобы сделать блюдо ещё сытнее.
— Смешивание растительного и сливочного масла для более нежного вкуса.

Несмотря на появление множества новых рецептов, жареная картошка с луком и салом остаётся символом традиционной советской кухни. Это вкус детства, который до сих пор любят многие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Последние материалы
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом
Верните мягкость вашим полотенцам: один простой секрет поможет освежить их без затрат
Трамп нашёл ключ к Азии: Аляска запустит газовый мегапроект
Скрытые враги моркови: болезни, которые губят урожай за считаные дни
И спутники упадут на Землю: чем грозит глобальное потепление для космоса
Индия и Россия упрощают визовый режим для групповых путешествий
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Духовное руководство Иоанна Лествичника: как бороться с грехами и достигать духовного совершенства
Как создать ресторанный сырный соус всего за 5 минут: готовим просто и со вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.