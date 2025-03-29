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Почему в СССР любили котлеты по-киевски?

1:39
Еда

Котлета по-киевски в СССР стала своеобразным символом жизни, доступной лишь избранным, что усиливало её привлекательность для граждан.

Котлета по-киевски
Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котлета по-киевски

Котлеты "по-киевски" были популярны в СССР ещё и по этим причинам.

1. Деликатес с ресторанным статусом

Эта котлета считалась праздничным блюдом, которое подавали в ресторанах, домах отдыха и на банкетах. Она выглядела красиво, а хрустящая панировка и начинка из масла с зеленью делали её особенно вкусной.

2. Доступные ингредиенты

Основные компоненты — куриное филе, сливочное масло, яйца, сухари. Всё это можно было найти даже в условиях дефицита, хотя качественную куриную грудку достать было сложнее.

3. Простота приготовления

Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт был относительно простым, и его можно было повторить дома. В кулинарных книгах и передачах "котлету по-киевски" рекомендовали как удобное блюдо для гостей.

4. Наследие советской кухни

В СССР блюда с европейскими корнями адаптировали под массового потребителя. Котлета "по-киевски" стала таким же символом советской кухни, как "Оливье" или "Строганов".

5. Красивый внешний вид и эффект подачи

При правильном приготовлении из котлеты при разрезе вытекало ароматное масло, что вызывало восторг у гостей. Для ресторанной кухни это было особенно важно.

Хотя сегодня это блюдо встречается реже, оно по-прежнему остаётся классикой кулинарного искусства.

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Котлеты ПО-Киевски - классический пошаговый рецепт!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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