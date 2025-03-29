Почему в СССР любили котлеты по-киевски?

Котлета по-киевски в СССР стала своеобразным символом жизни, доступной лишь избранным, что усиливало её привлекательность для граждан.
Котлеты "по-киевски" были популярны в СССР ещё и по этим причинам.
1. Деликатес с ресторанным статусом
Эта котлета считалась праздничным блюдом, которое подавали в ресторанах, домах отдыха и на банкетах. Она выглядела красиво, а хрустящая панировка и начинка из масла с зеленью делали её особенно вкусной.
2. Доступные ингредиенты
Основные компоненты — куриное филе, сливочное масло, яйца, сухари. Всё это можно было найти даже в условиях дефицита, хотя качественную куриную грудку достать было сложнее.
3. Простота приготовления
Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт был относительно простым, и его можно было повторить дома. В кулинарных книгах и передачах "котлету по-киевски" рекомендовали как удобное блюдо для гостей.
4. Наследие советской кухни
В СССР блюда с европейскими корнями адаптировали под массового потребителя. Котлета "по-киевски" стала таким же символом советской кухни, как "Оливье" или "Строганов".
5. Красивый внешний вид и эффект подачи
При правильном приготовлении из котлеты при разрезе вытекало ароматное масло, что вызывало восторг у гостей. Для ресторанной кухни это было особенно важно.
Хотя сегодня это блюдо встречается реже, оно по-прежнему остаётся классикой кулинарного искусства.
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