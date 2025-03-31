Нежнейший шоколадный мусс за 5 простых шагов — идеальный десерт для неисправимых сладкоежек

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт позволит вам приготовить невероятно нежный и вкусный шоколадный мусс, который станет настоящим украшением вашего стола. Шоколадный мусс — популярный десерт в Бразилии, сочетающий кремообразную текстуру сгущенного молока и сливок с насыщенным вкусом шоколада. Он не может не понравиться!

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шоколадный мусс

Как легко приготовить шоколадный мусс

Для этого восхитительного десерта вам понадобятся всего несколько ингредиентов: неароматизированный желатин, шоколадный порошок (например, Nescau), сливки, вода, сгущенное молоко и шоколадная посыпка для украшения. Процесс приготовления очень прост: смешайте все компоненты, охладите — и ваш мусс готов. Наслаждайтесь!

Ингредиенты для шоколадного мусса

Шоколадная посыпка для украшения

1 пакетик неароматизированного желатина

200 граммов Nescau или другого шоколадного порошка

1 упаковка сливок

5 столовых ложек воды (для замачивания желатина)

1 банка сгущенного молока

Пошаговый рецепт шоколадного мусса

Сначала замочите желатин в 5 столовых ложках воды согласно инструкции на упаковке. В блендере смешайте сливки, сгущенное молоко, замоченный желатин и шоколадный порошок до получения однородной массы. Перелейте смесь в сервировочные блюда или отдельные чашки. Поставьте мусс в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он застыл. Перед подачей украсьте десерт шоколадной посыпкой.

Теперь вы можете наслаждаться этим изысканным шоколадным муссом от бразильского издания Receitatodahora.com, который обязательно порадует вас и ваших гостей.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.



