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Нежнейший шоколадный мусс за 5 простых шагов — идеальный десерт для неисправимых сладкоежек

1:47
Еда

Этот рецепт позволит вам приготовить невероятно нежный и вкусный шоколадный мусс, который станет настоящим украшением вашего стола. Шоколадный мусс — популярный десерт в Бразилии, сочетающий кремообразную текстуру сгущенного молока и сливок с насыщенным вкусом шоколада. Он не может не понравиться!

Шоколадный мусс
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный мусс

Как легко приготовить шоколадный мусс

Для этого восхитительного десерта вам понадобятся всего несколько ингредиентов: неароматизированный желатин, шоколадный порошок (например, Nescau), сливки, вода, сгущенное молоко и шоколадная посыпка для украшения. Процесс приготовления очень прост: смешайте все компоненты, охладите — и ваш мусс готов. Наслаждайтесь!

Ингредиенты для шоколадного мусса

  • Шоколадная посыпка для украшения
  • 1 пакетик неароматизированного желатина
  • 200 граммов Nescau или другого шоколадного порошка
  • 1 упаковка сливок
  • 5 столовых ложек воды (для замачивания желатина)
  • 1 банка сгущенного молока

Пошаговый рецепт шоколадного мусса

  1. Сначала замочите желатин в 5 столовых ложках воды согласно инструкции на упаковке.
  2. В блендере смешайте сливки, сгущенное молоко, замоченный желатин и шоколадный порошок до получения однородной массы.
  3. Перелейте смесь в сервировочные блюда или отдельные чашки.
  4. Поставьте мусс в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он застыл.
  5. Перед подачей украсьте десерт шоколадной посыпкой.

Теперь вы можете наслаждаться этим изысканным шоколадным муссом от бразильского издания Receitatodahora.com, который обязательно порадует вас и ваших гостей.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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