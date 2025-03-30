Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали

Хотите, чтобы ваше мясо всегда было мягким и сочным? Мы поделимся с вами секретом, который сделает даже жесткую лопатку нежной и ароматной. Попробуйте этот рецепт, и вы больше никогда не захотите готовить мясо по-другому!
Ингредиенты для нежного мяса
Как приготовить нежное мясо
Этот метод не только размягчает мясо, но и придает ему насыщенный вкус, уверяет бразильское издание terra.com.br. Попробуйте, и вы убедитесь, что жесткое мясо больше не будет для вас проблемой!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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