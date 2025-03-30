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Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали

1:47
Еда

Хотите, чтобы ваше мясо всегда было мягким и сочным? Мы поделимся с вами секретом, который сделает даже жесткую лопатку нежной и ароматной. Попробуйте этот рецепт, и вы больше никогда не захотите готовить мясо по-другому!

Тушёная свинина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушёная свинина

Ингредиенты для нежного мяса

  • 400 г мяса (например, лопатки)
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. чимичурри или 1 ст. л. соуса песто
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 ст. л. семян тыквы
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 красный болгарский перец
  • 1 луковица
  • 1 помидор

Как приготовить нежное мясо

  1. Приготовьте маринад: смешайте яйцо, чимичурри или песто, соль и перец.
  2. Маринуйте мясо: нарежьте мясо полосками и залейте маринадом. Накройте пленкой и оставьте минимум на 10 минут.
  3. Обжарьте мясо: разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку.
  4. На той же сковороде обжарьте нарезанный лук, перец и помидор до мягкости.
  5. К овощам добавьте семена тыквы, соевый соус и сахар. Перемешайте.
  6. Положите мясо обратно в сковороду и тушите еще 5 минут.
  7. Подавайте: готовое мясо подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Этот метод не только размягчает мясо, но и придает ему насыщенный вкус, уверяет бразильское издание terra.com.br. Попробуйте, и вы убедитесь, что жесткое мясо больше не будет для вас проблемой!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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