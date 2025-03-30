Как сделать жесткое мясо нежным: секретный бразильский маринад, о котором вы не знали

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы ваше мясо всегда было мягким и сочным? Мы поделимся с вами секретом, который сделает даже жесткую лопатку нежной и ароматной. Попробуйте этот рецепт, и вы больше никогда не захотите готовить мясо по-другому!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушёная свинина

Ингредиенты для нежного мяса

400 г мяса (например, лопатки)

1 яйцо

3 ст. л. чимичурри или 1 ст. л. соуса песто

2 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

2 ст. л. семян тыквы

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. сахара

1 красный болгарский перец

1 луковица

1 помидор

Как приготовить нежное мясо

Приготовьте маринад: смешайте яйцо, чимичурри или песто, соль и перец. Маринуйте мясо: нарежьте мясо полосками и залейте маринадом. Накройте пленкой и оставьте минимум на 10 минут. Обжарьте мясо: разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку. На той же сковороде обжарьте нарезанный лук, перец и помидор до мягкости. К овощам добавьте семена тыквы, соевый соус и сахар. Перемешайте. Положите мясо обратно в сковороду и тушите еще 5 минут. Подавайте: готовое мясо подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Этот метод не только размягчает мясо, но и придает ему насыщенный вкус, уверяет бразильское издание terra.com.br. Попробуйте, и вы убедитесь, что жесткое мясо больше не будет для вас проблемой!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



