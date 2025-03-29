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Как приготовить настоящий салат Оливье по ГОСТу

1:50
Еда

Салат "Оливье" — это не просто блюдо, это символ новогоднего стола в России и странах бывшего СССР.

Салат Оливье 03
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье 03

Существует множество вариаций этого салата, но настоящий "Оливье" по ГОСТу — это классика, проверенная временем.

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г (4-5 шт.)
  • Морковь — 150 г (2 шт.)
  • Яйца — 4 шт.
  • Колбаса вареная ("Докторская" или "Любительская") — 300 г
  • Огурцы соленые или маринованные — 150 г
  • Горошек зеленый консервированный — 150 г
  • Майонез "Провансаль" — 200 г
  • Зелень (укроп или петрушка) — 30 г
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Картофель и морковь отварите в мундире до готовности. Остудите, очистите и нарежьте кубиками.
  2. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
  3. Колбасу и огурцы нарежьте кубиками.
  4. Слейте жидкость с горошка.
  5. В большом салатнике смешайте все нарезанные ингредиенты и горошек.
  6. Заправьте салат майонезом "Провансаль", посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
  7. Украсьте салат зеленью.
  8. Перед подачей охладите салат в холодильнике в течение 1-2 часов.

Секреты приготовления

Все ингредиенты должны быть нарезаны кубиками примерно одинакового размера. Используйте только майонез "Провансаль", так как он имеет характерный вкус, который отличает "Оливье" по ГОСТу.

Не переборщите с майонезом, салат должен быть сочным, но не плавать в соусе. Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались майонезом и обменялись вкусами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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