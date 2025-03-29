Как приготовить настоящий салат Оливье по ГОСТу

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Оливье" — это не просто блюдо, это символ новогоднего стола в России и странах бывшего СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Оливье 03

Существует множество вариаций этого салата, но настоящий "Оливье" по ГОСТу — это классика, проверенная временем.

Ингредиенты

Картофель — 300 г (4-5 шт.)

Морковь — 150 г (2 шт.)

Яйца — 4 шт.

Колбаса вареная ("Докторская" или "Любительская") — 300 г

Огурцы соленые или маринованные — 150 г

Горошек зеленый консервированный — 150 г

Майонез "Провансаль" — 200 г

Зелень (укроп или петрушка) — 30 г

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель и морковь отварите в мундире до готовности. Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Колбасу и огурцы нарежьте кубиками. Слейте жидкость с горошка. В большом салатнике смешайте все нарезанные ингредиенты и горошек. Заправьте салат майонезом "Провансаль", посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Украсьте салат зеленью. Перед подачей охладите салат в холодильнике в течение 1-2 часов.

Секреты приготовления

Все ингредиенты должны быть нарезаны кубиками примерно одинакового размера. Используйте только майонез "Провансаль", так как он имеет характерный вкус, который отличает "Оливье" по ГОСТу.

Не переборщите с майонезом, салат должен быть сочным, но не плавать в соусе. Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались майонезом и обменялись вкусами.