Как приготовить настоящий салат Оливье по ГОСТу

Салат "Оливье" — это не просто блюдо, это символ новогоднего стола в России и странах бывшего СССР.
Существует множество вариаций этого салата, но настоящий "Оливье" по ГОСТу — это классика, проверенная временем.
Ингредиенты
Приготовление
Секреты приготовления
Все ингредиенты должны быть нарезаны кубиками примерно одинакового размера. Используйте только майонез "Провансаль", так как он имеет характерный вкус, который отличает "Оливье" по ГОСТу.
Не переборщите с майонезом, салат должен быть сочным, но не плавать в соусе. Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы все ингредиенты пропитались майонезом и обменялись вкусами.
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